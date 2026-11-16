Navodno je ta odluka donesena na zatvorenoj sjednici ruskog Vijeća bezbjednosti, objavio je "Moskovski komsomolec", ruski tabloid blizak Kremlju, pozivajući se na nekoliko vojnih i političkih kanala na Telegramu.

Iako rat traje skoro pet godina, postoji nepisani dogovor da Rusi i Ukrajinci neće pokušati likvidirati politička rukovodstva suprotne strane.

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Prema objavljenoj informaciji, zabrana atentata na Zelenskog i visoke časnike ukrajinskih oružanih snaga mogla bi biti ukinuta, a ovakva odluka donesena je nakon zatvorenog sastanka Vijeća bezbjednosti Rusije, na kojem su zvaničnici tražili dozvolu za fizičku eliminaciju najvišeg vojnog i političkog rukovodstva Ukrajine.

"Moskovski komsomolec" je prenio objave vojnih kanala, koji su se pozvali na neimenovane izvore u Vijeću bezbjednosti, prema kojima je "kap koja je prelila čašu bili su tekući napadi na Lenjingradsku oblast, posebno na baltički izvozni centar i luku Ust-Luga".

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Radilo se o akciji 11. novembra, kada je uništeno najmanje pet rezervoara goriva u ukrajinskom napadu na luku Ust-Luga u Lenjingradskoj oblasti, što su potvrdili satelitski snimci koje je 15. novembra objavio Radio Liberti.

Ust-Luga je najveća luka na Baltičkom moru i druga najveća u Rusiji nakon Novorosijska, te jedna od pet najvećih luka u Evropi. Posljednjih mjeseci više je puta bila pogođena ukrajinskim napadima dronova.

U izvještaju o napadu, Služba bezbjednosti Ukrajine navela je da je, osim skladišta za naftu u Ust-Lugi, uspješno napadnut i mali raketni brod Naro-Fominsk. Ovu informaciju kasnije je zvanično potvrdilo finsko Ministarstvo odbrane, koje je pojasnilo da se napad dogodio u blizini ruskog ostrva Gogland, koje se nalazi otprilike 85 kilometara od Ust-Luge.

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Izvori "Moskovskog komsomoleca" tvrde da su na sastanku bezbjednosni zvaničnici zahtijevali da se odustane od prethodnih prešutnih dogovora o ostavljanju Zelenskog i njegove pratnje na miru te da se odobri fizičko uklanjanje zvaničnika kijevskog režima. Prema izvorima, učesnici sastanka Vijeća bezbjednosti Rusije smatraju pasivnu odbrambenu strategiju uzaludnom – što je prešutno priznanje da Rusija nije u stanju zaštititi se od ukrajinskih napada dronovima u Lenjingradskoj oblasti ili bilo gdje drugdje. U međuvremenu, niti njihovi uzvratni napadi na mostove u Ukrajini i energetski sektor nisu zaustavili napade na ruska preduzeća.

Stoga su bezbjednosne snage predložile radikalnije rješenje, a to je uklanjanje onih koji su davali naredbe za napade na ruske ciljeve.

"Tvrdokorni stav bezbjednosnih snaga pripisuje se i nemogućnosti postizanja dogovora s Kijevom pod sadašnjim rukovodstvom. Ili će specijalne službe i Kosmičko-vazduške snage dobiti zeleno svjetlo za ciljanje bunkera i kolona vozila vođa kijevske hunte teškim hipersoničnim oružjem, ili ćemo nastaviti plaćati njihovu nekažnjivost životima naših građana i zapaljenim tvornicama", citira se pisanje portala "Bloknot".

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Kako bi potkrijepili tvrdnje da mogu likvidirati Zelenskog, ako to žele, Rusi su objavili da su početkom novembra njihove oružane snage izvele operaciju uništavanja podzemnog bunkera prepunog pripadnika ukrajinskih bezbjednosnih snaga i operatera dronova u blizini Zaporožja. Ubijeno je otprilike 50 ukrajinskih militanata.

"Vojni stručnjak i saradnik kanala Fajtterbomber primijetio je da je ovaj napad pokazao da ruske oružane snage sada imaju sposobnost "potpuno uništiti prilično velike podzemne bunkere na značajnoj udaljenosti od linije kontakta. Takođe je podsjetio da trotonske jedrilice FAB-3000 i balističke rakete Iskander, kao i druga prodorna sredstva iz vazduha i na zemlji, imaju istu prodornu moć koja je sposobna uništiti zakopana skloništa", tvrdi moskovski tabloid.

(Jutarnji)