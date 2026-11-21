Veoma obilne padavine u nedjelju će zahvatiti oblast Alpa. U nižim predjelima padaće kiša i biće obilna, a na južnim padinama Alpa očekuju se veoma obilni pljuskovi sa grmljavinom.

U ovim predjelima očekuje se i više od 150 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od poplava i bujica.

Istovremeno, u višim predjelima Alpa u cijelom luku od Francuske do Austrije padaće obilni snijeg.

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Snežna granica spustiće se na 1.000 metara nadmorske visine, a na sjevernim i istočnim padinama Alpa i na 500-600 metara, uz formiranje snježnog pokrivača od 5 do 20 centimetara, a iznad 1.000 metara i do čak pola metra.

Najobilniji snijeg očekuje se u višim predjelima Alpa iznad 2.000 metara, gde se očekuje da padne i više od 80 centimetara.

U ovim predjelima snijeg će padati više od 24 sata, navodi meteorolog Đorđe Đurić, prenosi "Telegraf".

Već sada mnogi viši predjeli Alpa bilježe i preko 200 centimetara snježnog pokrivača.

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Oblast Alpa zahvatiće i zahlađenje, a u višim dijelovima Alpa očekuju se temperature niže od -10 stepeni.

Inače, veoma obilne padavine posljedice su zonalnog strujanja i mlazne struje, koja sa Atlantika donosi veoma vlažnu vazdušnu masu.