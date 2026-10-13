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Pala gigantska piratska mreža: Policija ugasila servis sa 19.000 TV kanala

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13.10.2026 13:04

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Лого пирата са натписом "само пирати"
Foto: Pexels/Mateusz Dach

U akciji bugarske policije i Evropola, ugašen je veliki piratski IPTV servis, a njen administrator je uhapšen.

Bugarska policija ugasila je piratsku IPTV platformu koja je nudila više od 19.000 TV kanala i skoro 100.000 filmova, serija i drugih sadržaja sa različitih striming servisa. U akciji je uhapšen i administrator piratskog servisa.

Prema informacijama bugarskog Ministarstva unutrašnjih poslova, servis je omogućavao gledanje televizijskih kanala i sadržaja sa striming platformi bez odgovarajućih licenci.

Policijska akcija sprovedena je 7. oktobra u saradnji sa stručnjacima za sajber kriminal i predstavnikom Evropola. U njoj su učestvovale policijske jedinice iz bugarskih gradova Trgovište, Šumen i Razgrad.

Tokom pretresa jedne adrese u Trgovištu, istražitelji su identifikovali osobu koja je upravljala platformom. Pregledana su i dva vozila, a pronađeni su i dokazi o neovlašćenom korišćenju sadržaja zaštićenih autorskim pravima.

(Mondo)

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Tagovi :

Piratski IPTV servis

Sajber kriminal

Ilegalan striming i filmovi

tehnologija

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