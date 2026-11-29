Pakistanska vojska saopštila je u nedjelju da će poslati trupe kako bi pomogla u jačanju odbrane Saudijske Arabije usljed napada jemenskih Huta.

U saopštenju se navodi da će vojnici obavljati dužnosti na teritoriji Saudijske Arabije, u skladu sa postojećim sporazumima o odbrambenoj saradnji.

Vojska nije otkrila broj vojnika, njihove konkretne zadatke, trajanje misije niti kada bi trupe trebalo da stignu u Saudijsku Arabiju.

Saudijska Arabija, ključni saveznik SAD u regionu, suočava se sa sve većim pritiskom otkako je u februaru izbio rat sa Iranom nakon američkih i izraelskih udara na Islamsku Republiku. Rijad se okrenuo regionalnim saveznicima, uključujući Tursku, Pakistan, Egipat i Siriju, kako bi ojačao odbranu od raketnih napada i napada dronovima koje izvode Huti.

Saudijska Arabija se tokom protekle decenije suprotstavljala Hutima u građanskom ratu u Jemenu, podržavajući međunarodno priznatu vladu na jugu zemlje. Međutim, Huti kontrolišu najnaseljenija područja Jemena, uključujući i glavni grad Sanu.

Borbe u Jemenu eskalirale su ovog ljeta između Huta i vladinih snaga koje podržava Saudijska Arabija. Huti su takođe pokrenuli direktne napade na Saudijsku Arabiju i uveli blokadu njenog pomorskog saobraćaja, što se tumači kao širenje američko-iranskog rata.

Posljednjih mjeseci pobunjenici su ostvarili najveće teritorijalno napredovanje u posljednjih nekoliko godina, preotevši jemensku obalu Crvenog mora od provladinih snaga.

To im je, uz zatvaranje ključnog saudijskog naftovoda, dodatno ojačalo sposobnost da guše saudijski izvoz nafte, što je podiglo globalne cijene goriva i dalo Iranu snažniju pregovaračku poziciju.

Ovo rijetko oglašavanje Islamabada uslijedilo je dva dana nakon što su se pakistanski, turski i saudijski odbrambeni i vojni zvaničnici sastali u Islamabadu i ponovo potvrdili podršku Rijadu u okviru trilateralnog sporazuma, prema kojem se napad na jednu članicu tretira kao napad na sve.

Tri zemlje su takođe podržale diplomatske napore za smirivanje regionalnih tenzija.

Sporazum na ispitu

Pakistan, Saudijska Arabija i Turska potpisali su 7. avgusta Zajednički odbrambeni sporazum iz Meke, proglasivši da će se napad na jednu članicu smatrati napadom na sve tri. Zemlje su ovaj pakt opisale kao odbrambeni i navele da nije usmjeren ni protiv jedne konkretne države.

Islamabad je više puta ponovio da trilateralni odbrambeni pakt nije usmjeren ni protiv jedne zemlje, uključujući i susjedni Iran.

Sporazum se nadovezuje na decenije pakistanskog vojnog prisustva u Saudijskoj Arabiji, gdje je nepoznat broj pakistanskih vojnika stacioniran još od ranih osamdesetih godina prošlog vijeka radi obuke i savjetovanja saudijskih snaga.

Ova objava dolazi nešto više od mjesec dana nakon što je Egipat najavio da će pružiti vojnu podršku Saudijskoj Arabiji za odbranu od napada Huta, ne iznoseći detalje.

Jedan regionalni zvaničnik upućen u dešavanja tada je izjavio da će Egipat rasporediti sisteme protivvazdušne odbrane i avione kako bi pomogao u presretanju raketa i dronova ispaljenih na Saudijsku Arabiju.

Egipatska podrška je odbrambene prirode i neće uključivati slanje kopnenih trupa u Jemen, rekao je zvaničnik, želeći da ostane anoniman jer nije ovlašćen da daje izjave za medije.

U nedjeljnom saopštenju ponovo je potvrđena posvećenost Pakistana zaštiti dvije najsvetije islamske džamije u saudijskim gradovima Meki i Medini. Navodi se da će raspoređivanje trupa ojačati odbrambene sposobnosti Saudijske Arabije u svjetlu „novonastalih bezbjednosnih izazova“.

Takođe se dodaje da će „trupe izvršavati dodijeljene zadatke na teritoriji Saudijske Arabije, u skladu sa dogovorenim obavezama i uspostavljenim okvirom odbrambene saradnje“, te da će „ovo raspoređivanje doprinijeti daljem jačanju odbrambenih sposobnosti Kraljevine usljed novonastalih bezbjednosnih izazova“.

Saudijska Arabija optužila je Hute za ispaljivanje raketa i dronova prema Meki i Medini otkako je ovog ljeta počela eskalacija. Huti su oštro demantovali da su gađali dva najsvetija grada islama.

Raspoređivanje slijedi nakon prošlog mjeseca održanog sastanka u Rijadu, na kojem su se tri zemlje složile da sprovedu obaveze kolektivne odbrane, uključujući mehanizme za brzo raspoređivanje vojnih snaga i opreme u Saudijsku Arabiju.

Pakistanski ministar odbrane Kavadža Muhamed Asif ranije je izjavio da će Pakistan upotrijebiti „sva raspoloživa sredstva“ za odbranu Kraljevine od napada Huta.

Pakistan takođe ulaže diplomatske napore sa zemljama poput Katara kako bi vratio Sjedinjene Američke Države i Iran za pregovarački sto radi okončanja sukoba. Islamabad je u junu već posredovao u postizanju privremenog sporazuma između dvije strane.

U saopštenju objavljenom kasno u subotu, visoki zvaničnik Huta obrušio se na Pakistan i Tursku zbog njihovog savezništva sa Saudijskom Arabijom.

Muhamed Ali el Huti, član Vrhovnog političkog savjeta, rekao je da su Ankara i Islamabad, pridruživanjem Rijadu u „Zajedničkom odbrambenom sporazumu iz Meke“, ignorisali „(saudijsku) agresiju, blokadu, ubistva i kontinuirane zločine“ u Jemenu.

„Baš kao što je prethodna koalicija protiv naše zemlje... završila neuspjehom, tako će propasti i svaka buduća koalicija“, poručio je on.

El Huti je mislio na koaliciju iz 2015. godine, predvođenu Saudijskom Arabijom uz podršku SAD, koja se uključila u građanski rat u Jemenu protiv Huta u pokušaju da na vlast vrati međunarodno priznatu jemensku vladu.

Početkom novembra Huti su tvrdili da se Pakistan pridružio Saudijskoj Arabiji u napadima u Jemenu.

Vršilac dužnosti ministra informisanja Huta, Omar el Buhaiti, tada je izjavio da su pakistanski borbeni avioni 6. novembra gađali područja pod kontrolom pobunjenika, nazivajući to „izuzetno opasnom eskalacijom, koja se ne može prihvatiti niti ostaviti bez odgovora“.

(Telegraf)