Glavni portparol Pentagona Šon Parnel odbacio je tvrdnje da je Iran koristio satelitski sistem "Starlink" kompanije "Spejsiks" tokom borbenih operacija protiv SAD.

"Vašington post" objavio je ranije danas da je izvršni direktor "Spejsiks-a" Ilon Mask navodno u martu, na vrhuncu neprijateljstava na Bliskom istoku, saznao da Iran koristi satelitski sistem kompanije za operacije protiv američkih snaga.

Informacije su navodno preuzete iz izvještaja Centralne komande SAD dostavljenog Pentagonu. "Spejsiks" je odbacio te tvrdnje.

"Pentagon nema evidenciju o bilo kakvom izvještaju Centralne komande", napisao je Parnel na "Iksu".

On je dodao da je Pentagon o tome obavijestio "Vašington post", ali da je članak ipak objavljen.

SAD i Izrael počeli su 28. februara sa napadima na ciljeve u Iranu, na šta je Teheran odgovorio sopstvenim udarima. Iako trenutno postoji pauza, sukob je i dalje neriješen i postoji rizik da bi se neprijateljstva mogla nastaviti, prenosi Srna.