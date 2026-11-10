Pentagon odobrio gradnju stalne baze u Poljskoj

Autor:ATV redakcija
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Pentagon je pristao na izgradnju stalne baze za američke trupe u Poljskoj, izjavio je poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš.
"Dobili smo zeleno svjetlo od Pentagona za stalnu američku vojnu bazu u Poljskoj. Pregled američkih snaga u Evropi je pri kraju i sve se kreće u pravom smjeru", napisao je Kosinjak-Kamiš na "Iksu".
On je trenutno u posjeti SAD, gdje je razgovarao sa američkim ministrom odbrane Piterom Hegsetom.
"Ministar Hegset i zamjenik premijera Kosinjak-Kamiš potpisali su izjavu o namjeri o jačanju saradnje namjenske industrije kojom će ovo snažno partnerstvo u oblasti odbrane biti nastavljeno", navodi se u saopštenju Pentagona o tom sastaknu.
Poljska je početkom juna zvanično predložila da SAD uspostave stalnu vojnu bazu na njenoj teritoriji. Sredinom septembra, predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da bi odluka o lokaciji baze uskoro mogla da bude objavljena.
Zamjenik poljskog ministra odbrane Cezari Tomčik izjavio je početkom oktobra da su SAD okvirno odabrale lokaciju za bazu na zapadu Poljske, prenosi Srna.
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