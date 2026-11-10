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Pentagon odobrio gradnju stalne baze u Poljskoj

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АТВ редакција
10.11.2026 22:27

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Pentagon se vidi sa Vašingtonovog spomenika u srijedu, 19. avgusta 2026. godine, u Vašingtonu.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Pentagon je pristao na izgradnju stalne baze za američke trupe u Poljskoj, izjavio je poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš.

"Dobili smo zeleno svjetlo od Pentagona za stalnu američku vojnu bazu u Poljskoj. Pregled američkih snaga u Evropi je pri kraju i sve se kreće u pravom smjeru", napisao je Kosinjak-Kamiš na "Iksu".

On je trenutno u posjeti SAD, gdje je razgovarao sa američkim ministrom odbrane Piterom Hegsetom.

"Ministar Hegset i zamjenik premijera Kosinjak-Kamiš potpisali su izjavu o namjeri o jačanju saradnje namjenske industrije kojom će ovo snažno partnerstvo u oblasti odbrane biti nastavljeno", navodi se u saopštenju Pentagona o tom sastaknu.

Poljska je početkom juna zvanično predložila da SAD uspostave stalnu vojnu bazu na njenoj teritoriji. Sredinom septembra, predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da bi odluka o lokaciji baze uskoro mogla da bude objavljena.

Zamjenik poljskog ministra odbrane Cezari Tomčik izjavio je početkom oktobra da su SAD okvirno odabrale lokaciju za bazu na zapadu Poljske, prenosi Srna.

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Vašington

Poljska

Vojna baza

Donald Tramp

Amerika

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