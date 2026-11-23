Nova runda trilateralnih pregovora o Ukrajini biće održana uskoro, izjavio je za Sputnjik portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

"Sastanak će biti uskoro, ali za sada nema izvjesnosti u pogledu datuma", rekao je on.

Što se tiče mesta gdje može biti održan, Moskva za sada računa na Abu Dabi, ali su moguće i druge opcije.

Prethodna runda konsultacija Moskve, Vašingtona i Kijeva održana je u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.

Šef ruske delegacije Vladimir Medinski izjavio je da su strane uspjele da se približe miru, ali da sada mnogo toga zavisi od svih učesnika procesa. Prema njegovim riječima, glavna tema bila je buduća arhitektura evropske bezbjednosti nakon okončanja sukoba.

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Strane su se dogovorile i o novoj velikoj razmjeni zarobljenika između Rusije i Ukrajine, čiji će konkretni detalji biti objavljeni uskoro.

(Sputniknews.com)