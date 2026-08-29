Trenutno nema osnova za poboljšanje odnosa između Rusije i Evrope, koja mobiliše vojne resurse protiv Rusije, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Ne vidim nijedan razlog da se nadamo poboljšanju naših odnosa sa Evropom u ovom trenutku. Ova generacija političara na vlasti spremna je za konfrontaciju, i to ne samo riječima već i djelima", rekao je Peskov novinarima.

On je dodao da Evropa mobiliše sve vojne kapacitete i da ih usmjerava na Rusiju, što je čini stranom u vojnoj akciji protiv Rusije, prenosi Srna.