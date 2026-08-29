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Peskov: Nema osnova za poboljšanje odnosa sa Briselom

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 15:40

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Trenutno nema osnova za poboljšanje odnosa između Rusije i Evrope, koja mobiliše vojne resurse protiv Rusije, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Ne vidim nijedan razlog da se nadamo poboljšanju naših odnosa sa Evropom u ovom trenutku. Ova generacija političara na vlasti spremna je za konfrontaciju, i to ne samo riječima već i djelima", rekao je Peskov novinarima.

On je dodao da Evropa mobiliše sve vojne kapacitete i da ih usmjerava na Rusiju, što je čini stranom u vojnoj akciji protiv Rusije, prenosi Srna.

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Dmitrij Peskov

Rusija

Ruska vojna operacija 2026

Brisel

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