Peskov: Potpuno neosnovane optužbe Estonije i drugih evropskih zemalja

Optužbe protiv Rusije koje iznose Estonija i druge evropske zemlje u vezi sa navodnom ulogom u subverzivnim aktivnostima su potpuno neosnovane i Moskva ih kategorično odbacuje, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Čujemo takve optužbe ne samo iz Talina, već i iz drugih evropskih prijestonica. Sve te izjave su u potpunosti neosnovane, nelogične i nemaju dokaze", odgovorio je Peskov na pitanje u vezi sa odlukom Talina da zatvori granicu sa Rusijom zbog navodne sabotaže jednog od preduzeća estonske namjenske industrije.

Prema riječima Peskova, Rusija iz pomenutih razloga ne može da prihvati takve optužbe niti će ih prihvatiti, prenio je TASS.

"Odbacujemo i u potpunosti negiramo takve optužbe", naglasio je Peskov, prenosi Srna.