Važno je da Rusija shvati da li su Evropljani iskreni u vezi sa pronalaženjem rješenja za sukob u Ukrajini, kao što je to slučaj sa SAD, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Prvo moramo da vidimo da li su oni riješeni da pokušaju da donesu nešto jednako iskreno kao SAD. Možda nije uvijek uspješno ili brzo koliko bismo željeli, ali barem pokušajte da predstavite neke formule kako bismo pronašli mirno rješenje. Za sada to ne vidimo", naveo je Peskov.

On je naglasio da se od Evropljana čuju agresivne izjave o Rusiji, pa se postavlja pitanje da li će oni moći da pomognu u pronalaženju rješenja za sukob u Ukrajini, prenosi Srna.