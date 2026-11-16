Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Rusija je više za to da se održi odvojeni sastanak između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov
"Postoji mogućnost koju bi mi voljeli, a to je usaglašen i odvojen sastanak na kojem se može razgovarati sat ili duže", izjavio je Peskov, prenosi ruska novinska agencija TASS.
Prema njegovim riječima, postoji mogućnost privatnih razgovora negdje na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK). On je dodao da su obje opcije moguće, ali da će vidjeti kako će se situacija razvijati.
Ekonomija
U Srpskoj 24 maloljetnika su vlasnici ili suvlasnici firmi
Moskva i Vašington potvrdili su ranije da će se predsjednici Kine, SAD i Rusije Si Đinping, Donald Tramp i Vladimir Putin sastati u četvrtak na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u južnom kineskom gradu Šendženu, prenosi Srna.
Kina ove godine predsjedava APEK-u i domaćin je samita.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h0
Svijet
3 h0
Region
3 h0
Srbija
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu