Autor:ATV redakcija
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Pet turskih vojnika poginulo je u padu vojnog helikoptera u Turskoj, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Helikopter tipa "AS532", koji je bio na trenažnom letu, srušio se u u provinciji Eskišehir.
Svijet
Srušio se turski vojni helikopter
Uzrok pada još nije utvrđen.
BREAKING: A Turkish Air Force AS-532 helicopter has crashed during a training flight in Eskişehir, Türkiye.
The wreckage has been located, and search and rescue operations are underway. https://t.co/TeSmJ5QfNA— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026
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