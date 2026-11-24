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Foto: X / Eskisehir.Net

Pet turskih vojnika poginulo je u padu vojnog helikoptera u Turskoj, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Helikopter tipa "AS532", koji je bio na trenažnom letu, srušio se u u provinciji Eskišehir. Svijet Srušio se turski vojni helikopter Uzrok pada još nije utvrđen. BREAKING: A Turkish Air Force AS-532 helicopter has crashed during a training flight in Eskişehir, Türkiye. The wreckage has been located, and search and rescue operations are underway. https://t.co/TeSmJ5QfNA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026

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