Teška saobraćajna nesreća dogodila se u subotu naveče, 21. novembra, u mjestu Reischenhart, u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj. Žena vozač, majka troje djece, nakon nesreće je navodno pobjegla s mjesta događaja, ostavivši djecu u oštećenom automobilu.

Nesreća se dogodila oko 21:30 sati u opštini Raubling, u okrugu Rosenheim. Žena, koja je upravljala automobilom marke Volksvagen, kretala se ulicom Kufsteiner Strase u pravcu Brannenburga.

Svijet Glavni osumnjičeni navodno priznao ubistvo Medlin Meken

Prilikom pokušaja skretanja ulijevo na raskrsnici s ulicom Friedrich-Ritter-Strase izgubila je kontrolu nad vozilom. Automobil je prešao preko trotoara, probio metalnu ogradu i udario u kontejner koji se nalazio iza nje. Vozilo se zaustavilo u nagnutom položaju, pri čemu je jedan njegov dio ostao da visi u vazduhu.

Troje djece ostalo u automobilu

Posebno zabrinjava činjenica da se na zadnjem sjedištu nalazilo troje djece, svi stari deset godina. Dvoje djece navodno su djeca žene koja je vozila, dok je treće dijete od njene prijateljice.

Prema prvim informacijama, žena vozač i suvozač bili su pod uticajem alkohola. Svjedoci tvrde da je žena nakon nesreće napustila mjesto događaja i ostavila djecu u vozilu.

Navodno se vratila tek nakon dolaska policije i hitnih službi. Policija je obavila alkotestiranje, a ona je kasnije upućena i na vađenje krvi.

Svijet Više putnika na aerodromu prijavilo zdravstvene tegobe: Sumnja se na ovaj virus

Srećom, u nesreći niko nije povrijeđen. Osim oštećenja automobila, uništena je i vanjska ograda, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko hiljada evra, prenosi RadioSarajevo.

Policija je pokrenula više postupaka, uključujući istragu zbog sumnje na vožnju pod uticajem alkohola, oštećenje tuđe imovine i druge moguće saobraćajne prekršaje.