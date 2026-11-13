Pogubljen muškarac koji je ubio troje male djece: Najmlađe imalo samo dva mjeseca

Džon Alen Rubio (46), osuđen za ubistvo troje male djece koju je odgajao, pogubljen je smrtonosnom injekcijom u četvrtak uveče u američkoj saveznoj državi Teksas, gotovo 23 godine nakon zločina koji je potresao javnost.

Rubio je pogubljen u državnom zatvoru u Hantsvilu, a smrt je proglašena u 18.47 časova po lokalnom vremenu, 21 minut nakon početka primene smrtonosne injekcije, prenio je Foks njuz.

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Najstarija žrtva imala tri godine

On je osuđen za ubistvo troje djece:

Hulise Kesade (3), Džona Estebana Rubija (1) i dvomjesečne Meri Džejn Rubio, koje je 2003. godine izbo nožem i obezglavio u stanu u Braunsvilu, na jugu Teksasa.

U završnoj izjavi Rubio je zahvalio porodici i prijateljima na ljubavi i razumijevanju, priznao da više nije ista osoba kakva je nekada bio i izrazio ljubav prema supruzi.

- Želim da kažem da mi je žao porodici moje supruge. Ne mogu da promijenim prošlost, ali mogu da vam kažem da će se moj život uskoro završiti. Ali to vas neće učiniti srećnim. Uskoro ću biti sa svojom djecom. Spreman sam da odem u raj i budem sa svojim Gospodom i Spasiteljem - naveo je.

Tvrdio da su djeca opsjednuta

Zločin se dogodio 11. marta 2003. godine u stanu bez prozora, u kojem su Rubio i njegova vanbračna supruga Anđela Kamačo ubili troje djece. Rubio nije bio biološki otac dvoje starije djece, ali je preuzeo roditeljsku ulogu u njihovom odrastanju.

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Prema sudskim dokumentima, u periodu prije ubistava Rubio je tvrdio da su djeca opsjednuta i predstavljao sebe kao "izabranog" koji treba da spase svijet.

Tokom suđenja se izjasnio da nije kriv zbog neuračunljivosti. Stručnjaci odbrane dijagnostikovali su mu paranoidnu šizofreniju, ali su vještac tužilaštva osporili takve nalaze.

Njegova odbrana ukazivala je i na teško djetinjstvo, obilježeno nasiljem u porodici, problematičnim roditeljskim odnosima i izloženošću zloupotrebi droga i prostituciji.

Supruga služi doživotnu zatvorsku kaznu

Kamačo je priznala krivicu za svoju ulogu u ubistvima i služi doživotnu zatvorsku kaznu, prenosi GlasSrpske.

Nakon zločina, zgrada u kojoj su djeca ubijena srušena je, a na tom mjestu kasnije su uređeni park i zajednički vrt.

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Pogubljenje Rubija bilo je drugo izvršenje smrtne kazne u SAD u četvrtak. Nekoliko sati ranije, u Oklahomi je smrtonosnom injekcijom pogubljen Džejms Pavet (73), osuđen zbog planiranja i izvršenja ubistva bivšeg supruga svoje partnerke 2001. godine.