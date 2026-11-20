Pogubljenje Rejnalda Denesa u američkoj saveznoj državi Teksas, izvršeno u četvrtak, trajalo je više od sat vremena, jer je zatvorsko osoblje imalo velikih poteškoća da pronađe venu za ubrizgavanje smrtonosne injekcije.

Denes, osuđen za ubistvo, tokom postupka je glasno zapomagao i molio da ga oslobode bolova. Zatvorski zvaničnici tvrde da su se pridržavali svih propisanih procedura, piše Si-En-En (CNN).

U svojoj posljednjoj izjavi Denes je poručio bliskim osobama da se osjeća blagosloveno zbog „očinske ljubavi“ koju je upoznao tokom posljednjih 30 godina, a zatim se obratio upravniku zatvora riječima: „Krenite, upravniče!“

Gotovo odmah počeo je da viče: „Boli me! Krenite! Krenite!“, uz psovke i molbe da mu „otac“ oduzme bol. „Pusti me, oče“, ponavljao je. „Pusti me... Tu sam. Bio sam tvoj sin sve ove godine.“

U jednom trenutku povikao je da ga boli desna noga, opisujući bol kao grč. Nakon toga je zastenjao i rekao da misli da to nije normalno, moleći da ne pati na takav način.

Nakon tri glasna jecaja, Denes je počeo da hropće. Zvuk se čuo osam puta, svaki put sve tiše, nakon čega je počeo plitko da diše.

Postupak je završen u 19.07 časova, tačno 63 minuta nakon što je vezan. Ljekar je minut kasnije potvrdio njegovu smrt.

Portparolka zatvora Amanda Hernandez potvrdila je da je bilo više neuspjelih pokušaja prije nego što je osoblje uspjelo da postavi igle u Denesovo lijevo stopalo i lijevu stranu vrata.

Ona nije mogla da navede tačan broj pokušaja, ali je istakla da su ta mjesta u skladu sa državnim protokolima. Sugerisala je i da je Denes možda preuveličavao bol, jer je počeo da se žali i prije ubrizgavanja lijeka, kao i na bolove u dijelovima tijela u kojima nije bilo igala.

Na pitanje da li je glumio, odgovorila je da misli da jeste i da je za to bilo određenih indicija, te dodala da sa strane zatvorskog osoblja nije bilo ničeg neuobičajenog.

Navela je i da ovo nije prvi put da su infuziju morali postaviti na alternativna mjesta, niti da se zatvorenik odmah počeo žaliti na bolove.

Ovaj slučaj dogodio se u vrijeme kada se u SAD ponovo preispituje primjena smrtne kazne. U septembru u Tenesiju nije uspjelo pogubljenje Krist Pike, koja je preživjela dvije doze pentobarbitala, sedativa koji se koristi tokom egzekucija. Njeni advokati tvrde da lijek vjerovatno nije pravilno dospio u krvotok.

Ubistvo trgovca dijamantima

Denes je proglašen krivim za teško ubistvo Janoša Suča, trgovca dijamantima, koji je u januaru 1996. godine pronađen sa više prostrelnih rana u svojoj kancelariji u Hjustonu. Denes, koji se bavio dizajniranjem nakita, imao je kancelariju u istoj zgradi.

Na suđenju je čistačica svjedočila da je, na Denesov nagovor, otključala zadnja vrata zgrade, omogućivši njemu i njegovom bratu da uđu. Prema njenim riječima, po njegovim uputstvima odvratila je pažnju i obezbjeđenju, čiji je pripadnik pogođen sa dva metka. On je preživio napad i identifikovao Denesa kao napadača.

Policija je u Sučevoj kancelariji pronašla prazan sef. Dijamanti i oko 200.000 dolara u gotovini, koje je Suč navodno čuvao u njemu, nikada nisu pronađeni. Denesovi advokati kasnije su tvrdili da nema dovoljno dokaza da je on počinio ubistvo.

Njegov brat Hose Albert Denes godinu dana nakon presude priznao je krivicu za ubistvo u istom slučaju i osuđen je na 45 godina zatvora. Uslovno je pušten na slobodu 2019. godine.

Pogubljenju je prisustvovala i Dženis Kouplend, supruga ranjenog čuvara Dejvida Kouplenda, koji je preminuo prije pet godina.

„Dejvid je uvijek mislio da će ga Rejnoldo nadživjeti. Nažalost, bio je u pravu“, rekla je ona, dodajući da je nakon 30 godina pravda konačno zadovoljena.

Florida zabilježila rekordan broj pogubljenja

Denes je bio druga osoba pogubljena tog dana u SAD. Nešto ranije, Florida je izvršila rekordno 20. pogubljenje ove godine. Smrtnom kaznom usmrćen je 71-godišnji Tomas Mičel Overton, osuđen za ubistvo trudnice Suzan Mekinor i njenog supruga Majkla tokom provale 1991. godine.

Florida je, pod vođstvom republikanskog guvernera Rona Desantisa, ove godine izvršila više od polovine od ukupno 39 pogubljenja u SAD.

Desantis, čiji mandat završava u januaru, potpisao je naloge koji su doveli do rekordnih 19 pogubljenja tokom 2025. godine. Florida planira još dva pogubljenja u decembru.

Overton je u posljednjoj izjavi negirao krivicu

„Nikada nikoga nisam seksualno napastvovao. Nikada nikoga nisam ubio“, rekao je, tvrdeći da nikada nije bio u kući žrtava.

Ubrizgavanje smrtonosne injekcije počelo je odmah nakon njegove izjave, a smrt je proglašena u 18.19 časova.

Tijela bračnog para Mekinor pronađena su u njihovom domu u Tavernijeru 22. avgusta 1991. godine. Obdukcija je pokazala da su zadavljeni, a Suzan Mekinor, koja je bila u osmom mjesecu trudnoće, bila je i silovana.

Istražitelji su godinama imali DNK uzorak sa mjesta zločina, ali nisu imali podudaranje sve dok Overton 1996. godine nije uhapšen zbog nepovezane provale. Njegov DNK poklopio se sa uzorkom iz kuće bračnog para, a osuđen je 1999. godine.

Pogubljenju su prisustvovali i rođaci Majkla Mekinora. Njegova sestra Šeron izjavila je da joj je gledanje Overtonove smrti donijelo olakšanje, ali ne i zadovoljstvo.

„Jedna od najtežih stvari koje sam ikada morala da čujem bila je priča o tome kako se moj brat Majkl borio da ostane živ. Majkl je bio moj mlađi brat. Bio je voljen, imao je porodicu i cijeli život pred sobom“, rekla je ona.

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