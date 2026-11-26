Pojavio se novi snimak stravičnog požara na kružnom putu oko Kaira, gdje se prevrnula i eksplodirala cisterna sa naftnim derivatima.

U vatrenoj stihiji izgorjelo je 27 vozila, a prema posljednjim podacima, život je izgubila 31 osoba, dok je 21 povrijeđena.

Na snimku se vidi kako vatrena buktinja zahvata cijelu širinu puta i vozila koja su se zatekla na njemu, dok se iznad mjesta nesreće uzdižu gusti oblaci crnog dima.

Nesreća se dogodila u srijedu uveče na dionici kružnog puta iznad tunela u naselju Varak, u pokrajini Giza, gusto naseljenom dijelu Velikog Kaira.

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Prema preliminarnoj procjeni egipatskog tužilaštva, u požaru je izgorjelo 27 vozila, među kojima su automobili i motocikli.

Egipatsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je poginula 31 osoba, dok je 21 povrijeđena, prenosi AP.

Ministar zdravlja Kalid Abdel Gafar izjavio je za televiziju "Ekstra Njuz" da su četiri povrijeđene osobe u kritičnom stanju, sa opekotinama na 70 do 80 odsto površine tijela.

On je dodao da je broj poginulih preliminaran i da bi mogao biti veći.

Tužilaštvo je naredilo DNK analize radi identifikacije svih žrtava, dok se uzrok nesreće još utvrđuje.

Egipatski predsjednik Abdel Fatah el Sisi izrazio je saučešće porodicama poginulih, prenosi "Kliks".