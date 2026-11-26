Autor:ATV redakcija
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Pojavio se novi snimak stravičnog požara na kružnom putu oko Kaira, gdje se prevrnula i eksplodirala cisterna sa naftnim derivatima.
U vatrenoj stihiji izgorjelo je 27 vozila, a prema posljednjim podacima, život je izgubila 31 osoba, dok je 21 povrijeđena.
Na snimku se vidi kako vatrena buktinja zahvata cijelu širinu puta i vozila koja su se zatekla na njemu, dok se iznad mjesta nesreće uzdižu gusti oblaci crnog dima.
Nesreća se dogodila u srijedu uveče na dionici kružnog puta iznad tunela u naselju Varak, u pokrajini Giza, gusto naseljenom dijelu Velikog Kaira.
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Prema preliminarnoj procjeni egipatskog tužilaštva, u požaru je izgorjelo 27 vozila, među kojima su automobili i motocikli.
Egipatsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je poginula 31 osoba, dok je 21 povrijeđena, prenosi AP.
Ministar zdravlja Kalid Abdel Gafar izjavio je za televiziju "Ekstra Njuz" da su četiri povrijeđene osobe u kritičnom stanju, sa opekotinama na 70 do 80 odsto površine tijela.
On je dodao da je broj poginulih preliminaran i da bi mogao biti veći.
Tužilaštvo je naredilo DNK analize radi identifikacije svih žrtava, dok se uzrok nesreće još utvrđuje.
Egipatski predsjednik Abdel Fatah el Sisi izrazio je saučešće porodicama poginulih, prenosi "Kliks".
Minst 30 döda efter tankbilsexplosion på motorväg i Egypten
Minst 30 personer har omkommit och 15 skadats i en våldsam brand som bröt ut på en större ringled i Giza i storstadsområdet kring Kairo under onsdagen.
Enligt det egyptiska hälsoministeriet och oljedepartementet orsakades olyckan av att en privatägd tankbil lastad med petroleumprodukter tappade kontrollen, körde in i ett betongräcke och välte ovanför en tunnel i stadsdelen Al-Warraq, varpå fordonet exploderade och fattade eld. Totalt 39 ambulanser larmades till olycksplatsen för att undsätta drabbade och transportera skadade till närliggande sjukhus.
Räddningstjänsten har fått elden under kontroll, och den egyptiska åklagarmyndigheten har inlett en utredning för att fastställa de exakta omständigheterna kring kraschen. President Abdel Fattah al-Sisi har i ett uttalande framfört sina kondoleanser till offrens anhöriga.
Ringleden utgör en central trafikpulsåder som förbinder Kairo, Giza och Qalyubia. Allvarliga trafikolyckor är vanliga i Egypten, och under förra året omkom drygt 5 800 personer på landets vägar.— Existenz.se (@Existenzse) November 25, 2026
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