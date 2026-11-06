Pokrenuti pregovori o ukidanju rominga za zapadni Balkan

Evropska komisija pokrenula je bilateralne pregovore sa zemljama zapadnog Balkana o njihovom uključivanju u sistem "Roming kao kod kuće", koji omogućava korišćenje mobilnih usluga u inostranstvu bez dodatnih troškova rominga.

Pregovori su otvoreni sa BiH, Srbijom, vlastima u Prištini, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

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Nakon što sporazumi budu zaključeni i partneri u potpunosti usklade svoje propise sa pravilima EU o romingu, Evropska komisija će pozvati Savjet EU da proširi područje primjene ovog sistema i na zemlje zapadnog Balkana, saopšteno je iz Evropske komisije.

To bi građanima omogućilo da tokom putovanja između EU i zapadnog Balkana obavljaju pozive, šalju SMS poruke i koriste mobilni internet bez dodatnih troškova rominga.

Iz Evropske komisije podsjećaju da je Savjet EU u junu 2026. godine odobrio pokretanje pregovora o proširenju sistema rominga na partnere sa zapadnog Balkana.

Navedeno je da će sporazumi biti zasnovani na postojećim sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju, koji podržavaju stabilnost regiona, ekonomsku integraciju i bližu saradnju sa EU.

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Pokretanje pregovora najavila je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen tokom posjete zemaljama zapadnog Balkana u oktobru 2026. godine.

(Srna)