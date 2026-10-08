"Pokušaji spoljnih snaga da izvrše uticaj na izborni proces u BiH pokazali se uzaludnim"

Pokušaji spoljnih snaga da izvrše uticaj na izborni proces u BiH i na rezultate pokazali su se uzaludnim, ocijenila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova.

Zaharova je navela da konačni rezultati izborne kampanje još nisu utvrđeni i da je zasad prerano govoriti o bilo čijoj pobjedi. Ali, naglasila je, može se konstatovati da su konstitutivni narodi BiH dostojanstveno ostvarili svoje demokratsko pravo izabravši legitimne predstavnike na odgovorne funkcije i u zakonodavna tijela vlasti zemlje i u entitetima Republici Srpskoj i FBiH.

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Istakla je da očekuje zvanično objavljivanje rezultata, završetak prebrojavanja glasova i svih odgovarajućih procedura.

"Nakon toga očekujemo što skorije formiranje institucija vlasti u BiH na svim nivoima, u interesu postepene stabilizacije u zemlji, za jačanje mira i bezbjednosti na Balkanu, kao i daljeg razvoja višestrukih rusko-bosanskohercegovačkih odnosa", rekla je Zaharova.

Zaharova je na današnjem brifingu istakla da su opšti izbori u BiH održani 4. oktobra protekli u mirnoj, spokojnoj atmosferi, saopštila je Ambasada Ruske Federacije u BiH.

Naglasila je da je na poziv rukovodstva Republike Srpske, grupa senatora Savjeta Federacije Federalne Skupštine Ruske Federacije učestvovala u posmatranju toka glasanja.

Podsjetila je da je Rusija, kao jedan od međunarodnih garanata Dejtonskog sporazuma, principijelno usmjerena na doprinos njegovom dosljednom poštovanju, te na zaštitu neupitnih načela ovog sporazuma o ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i dva entiteta BiH sa širokim ustavnim nadležnostima.

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Zaharova je napomenula da se zalažu za ukidanje OHR-a čije djelovanje podriva međunarodne napore u procesu rješavanja pitanja u BiH.

"Ponoviću još jednom, o tome smo više puta govorili i pozivali na to - odavno je došlo vrijeme da se puna odgovornost prenese u ruke građana BiH", koja je to zaslužila - zaključila je Zaharova.

(Srna)