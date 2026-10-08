Logo

"Pokušaji spoljnih snaga da izvrše uticaj na izborni proces u BiH pokazali se uzaludnim"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 19:25

Komentari:

3
Избори, гласање, скенер
Foto: ATV / Branko Jović

Pokušaji spoljnih snaga da izvrše uticaj na izborni proces u BiH i na rezultate pokazali su se uzaludnim, ocijenila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova.

Zaharova je navela da konačni rezultati izborne kampanje još nisu utvrđeni i da je zasad prerano govoriti o bilo čijoj pobjedi. Ali, naglasila je, može se konstatovati da su konstitutivni narodi BiH dostojanstveno ostvarili svoje demokratsko pravo izabravši legitimne predstavnike na odgovorne funkcije i u zakonodavna tijela vlasti zemlje i u entitetima Republici Srpskoj i FBiH.

Избори 2026

BiH

Koje su procedure u formiranju vlasti i kada možemo očekivati konstitutivne sjednice?

Istakla je da očekuje zvanično objavljivanje rezultata, završetak prebrojavanja glasova i svih odgovarajućih procedura.

"Nakon toga očekujemo što skorije formiranje institucija vlasti u BiH na svim nivoima, u interesu postepene stabilizacije u zemlji, za jačanje mira i bezbjednosti na Balkanu, kao i daljeg razvoja višestrukih rusko-bosanskohercegovačkih odnosa", rekla je Zaharova.

Zaharova je na današnjem brifingu istakla da su opšti izbori u BiH održani 4. oktobra protekli u mirnoj, spokojnoj atmosferi, saopštila je Ambasada Ruske Federacije u BiH.

Naglasila je da je na poziv rukovodstva Republike Srpske, grupa senatora Savjeta Federacije Federalne Skupštine Ruske Federacije učestvovala u posmatranju toka glasanja.

Podsjetila je da je Rusija, kao jedan od međunarodnih garanata Dejtonskog sporazuma, principijelno usmjerena na doprinos njegovom dosljednom poštovanju, te na zaštitu neupitnih načela ovog sporazuma o ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i dva entiteta BiH sa širokim ustavnim nadležnostima.

Учионица

Srbija

Urušio se dio plafona u učionici, povrijeđeno jedno dijete

Zaharova je napomenula da se zalažu za ukidanje OHR-a čije djelovanje podriva međunarodne napore u procesu rješavanja pitanja u BiH.

"Ponoviću još jednom, o tome smo više puta govorili i pozivali na to - odavno je došlo vrijeme da se puna odgovornost prenese u ruke građana BiH", koja je to zaslužila - zaključila je Zaharova.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Izbori 2026

BiH

Komentari (3)

Pročitajte više

Николас Мадуро и његова супруга

Svijet

Madurova supruga traži puštanje iz zatvora: Srčano oboljenje se pogoršalo u zatvoru

1 h

0
Предност Цвијановићеве и даље расте

BiH

Prednost Cvijanovićeve i dalje raste

1 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Vodimo produktivne razgovore sa Iranom, nećemo napasti prije međuizbora

2 h

0
Сједница Народне скупштине Републике Српске

Republika Srpska

SNSD ubjedljivo vodi za NSRS sa 206.018 glasova

2 h

1

Više iz rubrike

Николас Мадуро и његова супруга

Svijet

Madurova supruga traži puštanje iz zatvora: Srčano oboljenje se pogoršalo u zatvoru

1 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Vodimo produktivne razgovore sa Iranom, nećemo napasti prije međuizbora

2 h

0
Детаљан приказ женског носа и усана из профила, са природном текстуром коже.

Svijet

Nude platu 2.000 evra, a jedini uslov je dobar nos

3 h

0
Гасовод

Svijet

Istorijski niske količine gasa u evropskim skladištima

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

57

Kako 20 minuta šetnje dnevno utiče na srce i raspoloženje

20

55

Ja bih da crknem: Baka Bosiljka u zabačenom selu zimu dočekuje bez drva

20

50

Selin Dion pala na sceni

20

42

Tri godine se nije češljala, najveći šok uslijedio kada je ušla u salon

20

39

Sutra je Sveti Jovan Bogoslov: Jedan običaj se posebno odnosi na djevojke koje žele da se udaju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima