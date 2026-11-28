Najmanje 14 migranata stradalo je dok su pokušavali da iz Afrike pređu na Kanarska ostrva, saopštila je španska pomorska služba spasavanja.

Preživjele su 84 osobe koje su prebačene na kanarsko ostrvo El Ijero.

Čamac u kojem su bili migranti pronađen je juče kako pluta na otvorenom moru, oko 72 kilometra južno od španskog ostrva. Vjeruje se da je plutao Atlantikom nekoliko dana.

Preživjeli su spasilačkim čamcima dopremljeni u luku La Restinga na El Ijeru, gdje je ranije stigao drugi čamac sa migrantima koji je prevozio 111 ljudi.

Prema trenutnim nalazima, migranti, gotovo isključivo muškarci, krenuli su iz zapadnoafričke zemlje Gambije.

Kanarska ostrva trenutno doživljavaju značajan porast dolaska migranata, koji pokušavaju da stignu do kontinentalne Evrope preko ove španske teritorije koja se nalazi 100 kilometara od sjeverozapadne obale Afrike.

Pored Gambije, migranti stižu iz Senegala, Mauritanije i drugih zapadnoafričkih zemalja.

Prema podacima regionalne vlade, oko 14.000 ljudi stiglo je u 139 čamaca tokom novembra, a 83,5 odsto čamaca je stiglo do El Ijera. Malo susjedno ostrvo Gran Kanarija ima samo 12.000 stanovnika, navodi DPA.