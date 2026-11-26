Autor:ATV redakcija
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Na hrvatskim putevima vlada haos zbog nepovoljnih vremenskih uslova, snijega, poledice i saobraćajnih nesreća.
Na pojedinim dionicama auto-puteva ograničena je brzina kretanja, stvaraju se kolone vozila, dok je zbog jakog vjetra i zimskih uslova na snazi niz zabrana.
Prema izvještaju Hrvatskog auto-kluba (HAK), zbog lokalno obilnije kiše na kolovozima se može zadržavati veća količina vode, dok su posebno opasni mostovi i nadvožnjaci. Na putevima u planinskim predjelima mogući su i odroni, prenosi portal "24sata".
Zbog jakog vjetra na auto-putu A7 između čvorišta Rijeka istok i Šmrika zabranjen je saobraćaj za vozila prve i druge grupe.
Riječ je o autobusima na sprat, motociklima, vozilima s prikolicama, dostavnim vozilima, te vozilima s natkrivenim teretnim prostorom.
Zimski uslovi donijeli su dodatna ograničenja u Gorskom kotaru i Lici. Saobraćaj je zabranjen za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu, kao i za teretna vozila s prikolicama.
U Gorskom kotaru obavezna je upotreba lanaca za snijeg na državnim putevima Prezid-Delnice (DC32) i Parg-Čabar (DC305), kao i na ostalim županijskim i lokalnim putevima na području Čabra.
U Lici se ograničenje odnosi na državni put DC42 Saborsko-Poljanak.
Na auto-putu A6 Rijeka-Zagreb, između čvorišta Ravna Gora i Vrbovsko, zbog saobraćajne nesreće u smjeru Zagreba saobraćaj se odvija dvjema trakama uz ograničenje brzine od 60 kilometara na čas.
Na istom auto-putu, između čvorišta Bosiljevo 2 i Oštrovica, zbog kiše koja se ledi u dodiru s tlom na snazi je ograničenje brzine od 40 kilometara na čas.
Kolovozi su mokri i klizavi u većem dijelu Hrvatske, a snijeg mjestimično pada u Gorskom kotaru. Vozačima uslove dodatno otežavaju niske temperature i opasnost od poledice.
Dodatne probleme vozačima stvaraju saobraćajne nesreće na hrvatskim auto-putevima.
Na auto-putu A3 Bregana-Lipovac, između čvorišta Buzin i Lučko, u smjeru Bregane, zbog saobraćajne nesreće saobraćaj se odvija dvjema trakama uz ograničenje brzine od 40 kilometara na čas.
Formirana je kolona vozila duga oko kilometar.
Iz HAK-a savjetuju vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putevima, održavaju dovoljan bezbjednosni razmak i ne kreću na put bez obavezne zimske opreme.
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