Na pojedinim dionicama auto-puteva ograničena je brzina kretanja, stvaraju se kolone vozila, dok je zbog jakog vjetra i zimskih uslova na snazi niz zabrana.

Prema izvještaju Hrvatskog auto-kluba (HAK), zbog lokalno obilnije kiše na kolovozima se može zadržavati veća količina vode, dok su posebno opasni mostovi i nadvožnjaci. Na putevima u planinskim predjelima mogući su i odroni, prenosi portal "24sata".

Zbog jakog vjetra na auto-putu A7 između čvorišta Rijeka istok i Šmrika zabranjen je saobraćaj za vozila prve i druge grupe.

Riječ je o autobusima na sprat, motociklima, vozilima s prikolicama, dostavnim vozilima, te vozilima s natkrivenim teretnim prostorom.

Snijeg izazvao probleme u Gorskom kotaru i Lici

Zimski uslovi donijeli su dodatna ograničenja u Gorskom kotaru i Lici. Saobraćaj je zabranjen za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu, kao i za teretna vozila s prikolicama.

U Gorskom kotaru obavezna je upotreba lanaca za snijeg na državnim putevima Prezid-Delnice (DC32) i Parg-Čabar (DC305), kao i na ostalim županijskim i lokalnim putevima na području Čabra.

U Lici se ograničenje odnosi na državni put DC42 Saborsko-Poljanak.

Led na auto-putu Rijeka-Zagreb

Na auto-putu A6 Rijeka-Zagreb, između čvorišta Ravna Gora i Vrbovsko, zbog saobraćajne nesreće u smjeru Zagreba saobraćaj se odvija dvjema trakama uz ograničenje brzine od 60 kilometara na čas.

Na istom auto-putu, između čvorišta Bosiljevo 2 i Oštrovica, zbog kiše koja se ledi u dodiru s tlom na snazi je ograničenje brzine od 40 kilometara na čas.

Kolovozi su mokri i klizavi u većem dijelu Hrvatske, a snijeg mjestimično pada u Gorskom kotaru. Vozačima uslove dodatno otežavaju niske temperature i opasnost od poledice.

Saobraćajna nesreća na A3, formirana kolona

Dodatne probleme vozačima stvaraju saobraćajne nesreće na hrvatskim auto-putevima.

Na auto-putu A3 Bregana-Lipovac, između čvorišta Buzin i Lučko, u smjeru Bregane, zbog saobraćajne nesreće saobraćaj se odvija dvjema trakama uz ograničenje brzine od 40 kilometara na čas.

Formirana je kolona vozila duga oko kilometar.

Iz HAK-a savjetuju vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putevima, održavaju dovoljan bezbjednosni razmak i ne kreću na put bez obavezne zimske opreme.