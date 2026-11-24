Pripadnik francuske policije Florijan M. suočiće se sa sudskim procesom zbog ubistva tinejdžera Nahela Merzuka 2023. godine, koje je izazvalo nasilne proteste širom te zemlje, saopšteno je danas iz Apelacionog suda u Versaju.

Policajac je ubio Merzuka u pariskom predgrađu Nanter 27. juna 2023. godine pošto je tinejdžer ignorisao upozorenje da zaustavi automobil. On je kasnije preminuo od zadobijenih rana.

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Optužbe protiv policajca početkom godine umanjene su na nenamjerni napad koji je izazvao smrtne posljedice, ali je nakon uspješne žalbe najvišem sudu u Francuskoj, sud u Versaju ponovo razmotrio slučaj.

Sud je danas donio odluku da postoji dovoljno dokaza da se suoči sa sudskim procesom za ubistvo.

Prema franuskom Zakonu, ta optužba predviđa maksimalnu zatvorsku kaznu do 30 godina, prenosi Srna.

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Advokat optuženog policajca Loren Frank Linar izjavio je da će se njegov klijent žaliti na odluku.