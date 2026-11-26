Policijski službenik pucao je i ubio pudlicu tokom akcije u jednom berlinskom hotelu, dok su policajci tragali za muškarcem za kojeg su svjedoci tvrdili da je na božićnom sajmu nosio predmet nalik pištolju.

Svjedoci su prethodno prijavili da su vidjeli osumnjičenog na trgu Brajtšajdplac u zapadnom Berlinu – mjestu gdje je prije deset godina održavan božićni sajam bio meta smrtonosnog terorističkog napada kamionom. Policajci su nakon toga otišli u obližnji hotel i pokucali na vrata sobe u kojoj je muškarac bio smješten.

Osumnjičeni prijetio predmetima, policajac pucao u psa

Osumnjičeni šezdesettrogodišnjak djelimično je otvorio vrata i zaprijetio policajcima određenim predmetom, saopštila je berlinska policija. Jedan od policajaca ispalio je hitac prema vratima, ali u tom trenutku niko nije povređen.

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Međutim, pas – za kojeg se vjeruje da je bio pudlica – potom je istrčao iz sobe prema policajcima, nakon čega ga je drugi policijski službenik ustrijelio. Portparol policije izjavila je da je pas u tom trenutku predstavljao „određenu vrstu prijetnje“, a životinja je uginula na licu mjesta.

Uzbunu izazvao sprej protiv životinja

Policija je saopštila da je muškarac priveden i prevezen u bolnicu, jer je primijećeno da ima poteškoća sa mentalnim zdravljem.

Sumnjivi predmet zbog kojeg je policija podigla uzbunu na kraju se pokazao kao sprej za odbijanje životinja u obliku pištolja, potvrdila je portparol berlinske policije, prenosi Avaz.