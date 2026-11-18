Više desetina francuskih policajaca okupili su se danas na protestu ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Parizu, zahtijevajući bolje uslove rada.

Ovaj skup policajaca održava se nakon višenedjeljnih intenzivnih protesta u francuskoj prestonici, koje je obilježilo nasilje, prenijela je Bfmtv.

Policajci su se okupili na poziv sindikata "Alijans polis nasional".

Sindikat, čiji predstavnici danas treba da se sastanu sa ministrom unutrašnjih poslova Loranom Nunjezom, zahtijeva bolje uslove rada, uključujući povećanje dodatka za rizik, koji trenutno iznosi 28,8 odsto.

"Cilj je da se vratimo na ono što nam je ministar rekao u petak, a što nije bilo na zadovoljavajućem nivou, jer mi tražimo povećanje od minimum od 35 posto", izjavio je za televiziju Bfm zvaničnik sindikata, Loik Traver.

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On je dodao da pripadnici policije neće čekati u nedogled da dobiju dodatak za rizik, jer, kako je naveo, posao nikada nije bio teži.

Ministar Loran Nunjez predložio je u petak povećanje dodatka za rizik na 33,5 odsto, u periodu od tri godine, do 2029. godine, pri čemu bi prvi korak bio realizovan u aprilu 2027.

Sindikati su, međutim, jednoglasno ocijenili ovaj prvobitni prijedlog ministarstva kao nedovoljan.

Sa trga Bovo, protestna kolona je krenula uz pevanje "Marseljeze" i noseći transparent na kojem piše: "Republika – to smo mi!".

Na ovom trgu, koji se nalazi na samo nekoliko koraka od Jelisejske palate, postavljeni su i šatori.

Poseban dodatak za otežane uslove rada, poznat kao "dodatak za rizik", uveden je 1958. godine, a nastao je spajanjem dodataka za rizik i opasnost. On ulazi u obračun penzije za pripadnike nacionalne policije, a nije povećavan još od 2019. godine, prenosi Tanjug.