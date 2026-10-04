Policijski par uzeo pauzu na poslu, pa se upustili u intimne odnose

Policijski službenici na Kipru napravili su pauzu kako bi se upuštali u seksualne odnose u službenom automobilu.

Video-snimak koji je zabilježio jedan stanovnik Larnake i koji je postao viralan na društvenim mrežama osramotio je policijske snage, jer prikazuje dvoje policijskih službenika u seksualnom činu u njihovom patrolnom vozilu, koje su parkirali na otvorenom prostoru.

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Sa snimka se čini da službenike uopšte nije uznemirila činjenica da se nalaze na očigled javnosti usred bijelog dana, prenosi Telegraf.