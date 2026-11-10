Portugal se sprema za razorne oluje: Zatvaraju škole, prijete strahoviti udari vjetra

Portugal se suočava sa visokim stepenom meteorološkog rizika zbog prolaska olujnih sistema Bruna i Čarls, uz mogućnost pojave rijetkog i razornog meteorološkog fenomena poznatog kao "sting džet", koji bi mogao da izazove udare vetra jače od 160 kilometara na sat, posebno na širem području Lisabona.

Slična pojava zabilježena je početkom godine tokom oluje Kristin, koja je opustošila nekoliko oblasti u okrugu Leirija.

Posebna pažnja usmjerena je na šire područje Lisabona, gd‌je bi ovaj fenomen mogao da se pojavi sutra, naročito u periodu od podneva do kasnih popodnevnih sati, prenosi Juronjuz.

Za razliku od oluje Kristin, koja je najjači intenzitet dostigla tokom noći, očekuje se da će ovog puta oluja biti najintenzivnija tokom dana, kada je veći broj ljudi na ulicama i putevima, što dodatno povećava rizik, prenosi Tan‌jug.

Portugalska vlada proglasila je za sutra stanje pripravnosti na cijeloj teritoriji kontinentalnog dijela zemlje zbog približavanja ciklona Čarls.

Portugalski ministar unutrašnje administracije Luis Neve najavio je zatvaranje svih državnih i privatnih škola, kao i javnih službi čiji rad nije neophodan.

Zabranjeno je kretanje kroz parkove, šume i vrtove, a građanima je upućen apel da ostanu u svojim domovima.

On je upozorio da bi moglo da dođe do "veoma teških situacija koje će zahtijevati spasilačke intervencije", uz posebnu zabrinutost zbog poplava u urbanim sredinama, obaranja drveća i prekida u snabd‌jevanju električnom energijom.

Institut IPMA izdao je crveno meteorološko upozorenje za osam okruga: Bežu, Evora, Faro, Leiriju, Lisabon, Portalegre, Santarem i Setubal.

Upozorenje je na snazi do 21 čas sutra uveče.

Svi tuneli i parkovi u Lisabonu, kao i pojedini mostovi, biće zatvoreni od ponoći.