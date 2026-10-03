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Potvrđene crne slutnje: Avion na letu za Boston srušio se u Atlantski okean

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03.10.2026 15:19

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Потврђене црне слутње: Авион на лету за Бостон срушио се у Атлантски океан
Foto: Tanjug / OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Prema nezvaničnim informacijama, avion Gulfstream G100 sa šest osoba, koji je letio sa Bermudskih ostrva ka Bostonu, srušio se u Atlantski okean.

Avion je prethodno izgubio kontakt tokom leta, nakon čega je pokrenuta potraga za letjelicom i osobama koje su se nalazile u njoj.

Za sada nema zvanične potvrde da se avion zaista srušio, niti su poznate okolnosti eventualne nesreće. Nadležne službe nastavljaju potragu, a više informacija očekuje se nakon što budu poznati rezultati operacije.

(Telegraf)

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pad aviona

atlantski okean

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