Potvrđene crne slutnje: Avion na letu za Boston srušio se u Atlantski okean

Autor:ATV redakcija
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Prema nezvaničnim informacijama, avion Gulfstream G100 sa šest osoba, koji je letio sa Bermudskih ostrva ka Bostonu, srušio se u Atlantski okean.
Avion je prethodno izgubio kontakt tokom leta, nakon čega je pokrenuta potraga za letjelicom i osobama koje su se nalazile u njoj.
Za sada nema zvanične potvrde da se avion zaista srušio, niti su poznate okolnosti eventualne nesreće. Nadležne službe nastavljaju potragu, a više informacija očekuje se nakon što budu poznati rezultati operacije.
(Telegraf)
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