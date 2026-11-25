Baka nestale Tamare Škorić potvrdila je tužnu vijest da je tijelo njene unuke nađeno danas u šumi kod Murharta, u Njemačkoj.

"Danas popodne su mi javili da mi je unuka nađena u toj šumi, ali da nije živa. Kažu nema ničeg sumnjivog, da se vjeruje da se sama ubila. Ne znam što bi to uradila, milo moje dijete. Tako je lijep život imala i divnu dječicu. Kako ću ovo preživjeti... Dali su mi neke lijekove, ne mogu ni da plačem", izjavila je za Kurir neutješna baka Jela B.

Podsjećamo, Tamara Škorić nestala je 10. novembra kada je uzrujana izašla iz svog stana u Murhartu i sjela u taksi. Od tog dana njemačka policija sprovodila je potragu velikih razmjera za njoj, a korišćeni su i dronovi i policijski psi.

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Međutim, 15 dana kasnije nađeno je njeno tijelo bez znakova života.

Obdukcija će utvrditi sve okolnosti ove tragedije, nakon što se u saopštenju navodi da "nema dokaza koji ukazuju na nasilnu smrt".

Iz policije su poručili da se obustavlja potraga za Tamarom. Podsjećamo, Tamara Škorić je rodom iz sela kod Žablja.