Bilateralni sastanak između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa planiran je za sutra nakon plenarne sjednice Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, rekao je saradnik ruskog predsjednika Juri Ušakov.

"Za sutra smo planirali bilateralni sastanak. Nadamo se da će biti koristan i značajan. Možemo sačekati do kraja plenarne sjednice", naglasio je Ušakov.

Prema njegovim riječima, nekoliko članova ruske delegacije učestvovaće na sastanku Putina i Trampa u Šendženu, prenosi Srna.