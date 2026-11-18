Autor:ATV redakcija
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Bilateralni sastanak između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa planiran je za sutra nakon plenarne sjednice Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, rekao je saradnik ruskog predsjednika Juri Ušakov.
"Za sutra smo planirali bilateralni sastanak. Nadamo se da će biti koristan i značajan. Možemo sačekati do kraja plenarne sjednice", naglasio je Ušakov.
Prema njegovim riječima, nekoliko članova ruske delegacije učestvovaće na sastanku Putina i Trampa u Šendženu, prenosi Srna.
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