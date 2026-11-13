Povećana ovlaštenja njemačkih obavještajnih službi

Njemačke obaveštajne agencije dobile su veća ovlaštenja za borbu protiv špijunaže, terorizma i sabotaža u okviru velike reforme koju su usvojili poslanici Bundestaga.

Reforma zakona o obavještajnim službama usvojena je sa 309 glasova "za", 190 "protiv" i 71 "uzdržanim", prenijela je agencija DPA.

Spoljna obavještajna agencija, Federalna obaveštajna služba /BND/ i Savezni zavod za zaštitu Ustava /BfV/ dobijaju dodatne alate, kao što su nadzor telekomunikacija i unakrsna provjera biometrijskih podataka.

U budućnosti, BfV više neće biti ograničen na prikupljanje informacija i praćenje pojedinaca. Pod određenim uslovima, agenciji će biti dozvoljeno da tajno ulazi u domove i preduzima mjere protiv eksploziva ili oružja. Hapšenja ili javni pretresi ostaju strogo u nadležnosti policije.

Svijet Njemačka prezadužena: Milioni ljudi ne mogu da vraćaju dugove

BND, takođe, dobija ovlaštenja za operativne intervencije i moći će, na primjer, da onesposobi servere koji pripadaju hakerskim grupama u inostranstvu koje sponzorišu druge države, prenosi Srna.

Vijeće sastavljeno od bivših sudija unaprijed će preispitati zakonitost određenih mjera.

Cilj promjena je smanjenje zavisnosti od informacija koje Njemačkoj dostavljaju obavještajne službe prijateljskih zemalja.