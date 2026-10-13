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Povrijeđeno blizu 150 prosvjetnih radnika tokom demonstracija u Francuskoj

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13.10.2026 16:03

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Студенти марширају на протесту због недовољног финансирања школа у Рену, у Француској, у уторак, 13. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jeremias Gonzalez

U Francuskoj je od početka protesta učenika u septembru povrijeđeno 147 zaposlenih u prosvjeti, piše list "Mond" pozivajući se na podatke francuskog Ministarstva prosvjete.

List navodi da je samo juče povrijeđeno 20 ljudi, među kojima je pet direktora škola.

Ovo je drugi najveći broj povrijeđenih u prosvjeti u jednom danu od početka demonstracija, naveo je "Mond".

Učenici srednjih škola u Francuskoj protestuju zbog preopterećenih rasporeda, nedostatka nastavnika i drugih problema u obrazovnom sistemu. Demonstracije su pratili i nemiri na pojedinim lokacijama.

Prema posljednjim podacima, privedeno je ukupno više od 6.800 ljudi, većinom maloljetnika, prenosi Srna.

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Francuska

Protesti

srednjoškolci

prosvjetni radnici

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demonstracije

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