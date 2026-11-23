Autor:ATV redakcija
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Najmanje 24 ljudi poginulo je u požaru koji je tokom vikenda izbio u fabrici slatkiša u indonežanskom gradu Čikande, u oblasti Serang, potvrđeno je danas iz policije.
Rojters podsjeća da se požar dogodio u subotu, 21. novembra, ali da vlasti nisu mogle da potvrde broj poginulih.
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Prema ranijim izvještajima, u fabrici je u trenutku požara bilo oko 300 ljudi, a policija je saopštila da se 50 njih vodi kao nestalo, te da ima poginulih ali da je teško odrediti njihov broj.
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Uzrok požara i dalje je predmet policijske istrage, a preliminarne informacije ukazuju na to da se radi o kratkom spoju na klima-uređaju, piše Srna.
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