Poznato kada počinje novo suđenje Lindzi Klensi: Ubila troje djece

Suđenje Lindzi Klenesi (36), majci iz američkog grada Daksberi, koja je ubila troje djece biće ponovo održano 29. marta 2027. godine, saopšteno je.

Ročište dolazi nekoliko dana nakon što je sudija Vilijam Salivan odbio tri neriješena zahtjeva, među kojima i prijedlog odbrane da se slučaj u potpunosti odbaci.

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Klenesi je priznala da je ubila svoju djecu, petogodišnju Koru, trogodišnjeg Dosona i osmomjesečnog Kalana, u januaru 2023. godine. Prema navodima tužilaštva, ona ih je ugušila trakama za vježbanje u podrumu porodične kuće, dok je njen suprug Patrik Klenesi bio van kuće i obavljao poslove.

Tužilaštvo je tvrdilo da su ubistva bila unaprijed isplanirana, dok je odbrana insistirala na tome da Klenesi nije bila krivično odgovorna zbog ozbiljnih psihičkih problema.

Njen advokat Kevin Redington tvrdio je da je bila izložena prekomjernom liječenju i da je patila od mentalnih poremećaja, uključujući postporođajnu depresiju i psihozu.

Dodatnu težinu slučaju daje činjenica da je Klenesi ostala paralizovana nakon što je, u noći kada su djeca ubijena, skočila kroz prozor sa drugog sprata kuće.

Suđenje poništeno nakon pet nedjelja svjedočenja

Prethodno suđenje trajalo je pet nedjelja, a porotnici su nakon 38 sati vijećanja ostali bez jednoglasne odluke o krivici optužene. Zbog toga je sudija 4. septembra proglasio poništenje suđenja.

Ubrzo nakon toga, pojedini članovi porote počeli su javno da govore o neslaganju koje je dovelo do takvog ishoda. Kako je kasnije otkriveno, porota je bila podijeljena u odnosu 11 prema jedan.

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Jedini porotnik koji nije mogao da se usaglasi sa ostalima, kasnije identifikovan kao Majkl Desronvil, opisan je kao „tvrdoglav“. Klenesin advokat Kevin Redington kritikovao je njegovo razumijevanje pravnog standarda razumne sumnje.

Desronvil je 17. septembra objavio sopstvenu izjavu, u kojoj je poručio: "Nisam imao nikakvih sumnji."

Na ročištu održanom 2. novembra, pomoćnica okružnog tužioca okruga Plimut Dženifer Sprejg potvrdila je da tužilaštvo planira da ponovo izvede Klenesi pred sud.

Ipak, tužioci su tada naveli da čekaju odluku sudije Salivana o tri neriješena prijedloga prije nego što odluče sa kojim će se tačno optužbama suočiti u novom postupku.

(Telegraf.rs)