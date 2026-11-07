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Poznato ko je napadač iz Krakova: U centru grada ubio 5, a ranio 12 osoba

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АТВ редакција
07.11.2026 18:15

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Policijski automobil parkiran je u ograđenom području nakon što je napadač otvorio vatru na trgu u Krakovu, u Poljskoj, u subotu, 7. novembra 2026. godine, pri čemu je, prema navodima nadležnih, bilo mrtvih i povrijeđenih.
Foto: Tanjug/AP/Beata Zawrze

"Mogu da potvrdim da je počinilac poljski državljanin", izjavila je Kataržina Cislo, portparolka policije Malopoljskog vojvodstva, za portal Onet, navodeći nove detalje o napadu koji je uznemirio javnost u čitavoj zemlji i širom Evrope.

"Muškarac kod sebe nije imao nikakva dokumenta. Policija je uspjela da utvrdi njegov identitet operativnim radom", dodala je ona.

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Portal Onet je nezvanično saznao da napadač iz Krakova ima 24 godine. On se trenutno nalazi na operaciji, nakon što ga je policija upucala. Prema navodima poljskih portala njegovo stanje je kritično.

Nešto ranije došlo je do zabune pošto je gradska policijska uprava u Krakovu saopštila Poljskoj novinskoj agenciji da su, prema preliminarnim informacijama, u pucnjavi učestvovala dva počinioca, od kojih je jedan ranjen hicem iz vatrenog oružja.

Napad je izvršen iz automobila u pokretu kada je ubijeno 5 osoba, dok je 12 ranjeno. Motiv napada i identitet počinioca nije naveden.

Краков Пољска пуцњава

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Masovna pucnjava u Krakovu: Ima mrtvih i ranjenih

Poljski mediji su prenijeli i da je napadač kod sebe imao automatsku pušku kakvu koriste poljske bezbjednosne službe.

(Telegraf.rs)

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Napadač

Pucnjava

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