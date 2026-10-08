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Poznato zdravstveno stanje zatvorenice nakon pokušaja izvršenja smrtne kazne

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08.10.2026 15:36

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На овој слици са видеа који је обезбједила WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је осуђена на смрт 30. марта 1996. године у Ноксвилу, Тенеси.
Foto: Tanjug/WBIR-TV via AP

Krista Pajk se u utorak probudila zbunjena u bolničkom krevetu, nakon neuspješnog pokušaja izvršenja smrtne kazne smrtonosnom injekcijom. Pitala je gdje se nalazi i ko je sa njom, nakon što su se njeni advokati plašili da je doživjela moždanu smrt.

"Na šok svih, uključujući mene, njen pravni tim i medicinski tim, Krista se probudila i počela da govori", rekao je u srijedu novinarima Rendi Spajvi, jedan od njenih advokata.

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Prema njegovim riječima, njene prve riječi bile su: "Gdje sam?" i "Ko ste vi?" On je rekao da Pajk čeka dug put do oporavka.

Spajvi je dodao da je Pajk trenutno ljuta i zbunjena zbog svega, ali da je barem djelimično svjesna da je država pokušala da je pogubi.

Pajk je od neuspješnog izvršenja kazne 30. septembra bila na aparatima za održavanje života. Navodno se žalila da je boli ruka, rekavši da ima osjećaj "kao da će svakog trenutka pući".

Nakon što je Pajk hospitalizovana, njeni advokati su u petak podnijeli hitan zahtjev, navodeći da su problemi sa pristupom veni doveli do toga da smrtonosni lijek iscuri u okolno tkivo na njenim rukama. Naveli su da su joj ruke bile otečene, opečene i prekrivene plikovima.

Detalji zdravstvenog stanja

Spajvi je rekao da Pajk ima upalu pluća, da ne može da guta i da ima krvni ugrušak u jednoj ruci. Njene šake je opisao kao da izgledaju kao kada biste naduvali hiruršku rukavicu. I dalje nije jasno da li će ponovo moći da koristi svoje ruke.

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Ove informacije objavljene su nakon što je kancelarka okruga Dejvidson, I’Ašea Majls, odobrila hitan zahtjev za očuvanje dokaza povezanih sa pokušajem izvršenja kazne.

Majls je rekla da će izdati pisani nalog kojim će država biti obavezana da sačuva relevantne fizičke dokaze i dokumentaciju, uključujući lijekove, špriceve, intravenske linije, medicinski materijal i sredstva za vezivanje koja se nalaze u njenom posedu.

"Ovaj slučaj je, najblaže rečeno, jedinstven", rekla je Majls tokom hitnog ročišta. "Imajući u vidu razvoj situacije, sud će odobriti zahtjev za očuvanje relevantnih dokaza."

Nalog se odnosi i na medicinski otpad, ambalažu lijekova, fotografije, snimke, bilješke osoblja, evidencije i elektronsku komunikaciju, uključujući poruke o komplikacijama, odluci da se izvršenje kazne prekine i pozivu hitnoj pomoći.

To obuhvata i potencijalno šifrovanu komunikaciju među zaposlenima Odjeljenja za izvršenje kazni države Tenesi (TDOC) tokom perioda kada su, prema riječima svjedoka, zavjese bile zatvorene. Majls je takođe naložila TDOC-u da pokuša da pronađe relevantne dokaze ukoliko je nešto već bilo bačeno, obrisano ili uništeno. U nalogu se ne navodi da je bilo koji dokaz zaista izgubljen.

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Advokatica Pajk, Keli Henri, rekla je da je očuvanje dokaza važno zbog mogućih budućih pravnih postupaka, ističući da država nije obećala da Pajk više nikada neće biti suočena sa izvršenjem smrtne kazne. Pomoćnik državnog tužioca Vil Ejers odbio je da kaže da li će država ponovo tražiti nalog za izvršenje smrtne kazne.

Pravni tim Pajk ponovo je zatražio od guvernera Bila Lija da joj smrtnu kaznu preinači u doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Porota je 1996. godine proglasila Pajk krivom za ubistvo 19-godišnje Kolin Slemmer iz 1995. godine. Tužioci su naveli da je Pajk, tada 18-godišnjakinja, ubila svoju koleginicu sa programa Job Corps u Noksvilu u naletu ljubomore. Prema navodima tužilaštva, na tijelu Slemmerove bio je urezan pentagram, a Pajk je uzela dio njene lobanje kao suvenir i kasnije se time hvalila.

(Kurir)

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Krista Pajk

Smrtna kazna

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Amerika

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