Desetine porodica u istočnom Kongu tvrde da ne mogu da pronađu tijela svojih rođaka preminulih u aktuelnoj epidemiji ebole, a neki navode da su njihovi bližnji sahranjeni bez njihovog znanja.

Ove sedmice ispred mrtvačnice glavne bolnice u Beniju, u pokrajini Sjeverni Kivu, okupila se veća grupa ljudi. Tražili su odgovore i protestovali zbog, kako tvrde, potpunog nemara u postupanju sa posmrtnim ostacima, piše „Rojters“.

Bolnički zvaničnici, timovi zaduženi za sahrane i lokalne vlasti poručili su porodicama da pokušavaju da pronađu nestala tijela, ali nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Ovakvi incidenti mogli bi dodatno da naruše povjerenje u zdravstvene ustanove u regionu. Timovi za suzbijanje ebole već dugo se suočavaju sa nepovjerenjem javnosti i čestim napadima lokalnih zajednica, koje sumnjaju u zvanične mjere vlasti.

Prema zvaničnim podacima, Beni od početka novembra bilježi više novih slučajeva ebole nego bilo koje drugo područje. Na taj grad otpada oko petine svih infekcija prijavljenih u tom periodu.

Od početka epidemije u maju, u gradu je zaraženo više od 1.000 ljudi, dok je oko 650 preminulo.

Potraga za nestalim tijelima

Među okupljenima je bio i Mate Kasereka, koji je ispričao da je njegova porodica došla u mrtvačnicu kako bi preuzela tijelo 19-godišnjeg brata i sahranila ga.

Tokom epidemije, žrtve sahranjuju specijalizovani timovi, uglavnom iz Crvenog krsta, kako bi se smanjio rizik od širenja zaraze. Porodicama je dozvoljeno da prisustvuju sahrani, a ponekad moraju same da obezbijede kovčeg.

„Prvo su nam rekli da donesemo kovčeg, pa smo ga kupili i dopremili u mrtvačnicu. Nakon što je osoblje pomoglo drugim porodicama da preuzmu tijela, počeli su da traže mog mlađeg brata. Nažalost, nisu uspjeli da ga pronađu“, rekao je Kasereka.

On je naveo da je porodica potom upućena nazad u centar za liječenje ebole, gdje mu je brat preminuo, kako bi provjerili da li je tijelo možda ostalo tamo.

Međutim, osoblje im je reklo da dokumentacija potvrđuje da je tijelo već prebačeno u mrtvačnicu.

„Obavili smo sve formalnosti koje su od nas tražili, ali do danas ga još nismo pronašli“, dodao je.

Sahrane bez znanja porodice

Rozet Satondva, koja je sjedila u blizini, ispričala je da joj je zet preminuo u bolnici dva dana ranije. Porodica je planirala da ga sahrani u utorak, ali su tada saznali da je sahrana obavljena dan ranije.

„Niko nas nije obavijestio šta se dešava“, rekla je ona.

Satondva je dodala da su rođaci kasnije tražili da im pokažu grob. Na mjesto sahrane doveli su njegovu udovicu i djecu, jer nisu mogli da prisustvuju samom ukopu.

Ričard Kasereka Mupanda, rođak nestalog 19-godišnjaka, rekao je da je u ponedjeljak sa radnicima Crvenog krsta ušao u mrtvačnicu kako bi sam potražio tijelo mladića, ali bezuspješno.

On je istakao da potragu dodatno otežava stanje tijela u mrtvačnici.

„Tijela počinju da se raspadaju. Ne znamo da li su neka od njih već preuzele druge porodice ili su još uvijek unutra“, rekao je on.

(Indeks)