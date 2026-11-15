Preminuo dječak (15), pozlilo mu je na času fizičkog: Tragedija u SAD-u

Petnaestogodišnji Levi Kari, mladi američki fudbaler i član srednjoškolske ekipe Igl River iz Enkoridža na Aljasci, preminuo je 6. novembra nakon što je doživio srčani zastoj i srušio se tokom časa fizičkog vaspitanja.

Kari je hitno prevezen u bolnicu „Providens“, nakon što mu je ukazana pomoć reanimacijom. Ljekari su ga smjestili na odjeljenje intenzivne njege, gdje se borio za život, ali je iste večeri, u 21.49 po lokalnom vremenu, proglašen moždano mrtvim.

Njegova porodica potom je donijela tešku odluku da donira njegove organe, dok su prijatelji pokrenuli akciju prikupljanja novca kako bi im pomogli u pokrivanju medicinskih i drugih troškova.

Prema riječima njegovih roditelja, Levi je rođen sa srčanim problemom, ali je ranije operisan, nakon čega je njegovo stanje bilo sanirano.

- Operacija je praktično riješila problem. Osim toga, bio je kao svako drugo dijete, rekao je njegov otac Džejms za lokalni medij „Aljasas njuz sors“.

Samo nekoliko dana nakon njegove smrti, uvršten je među najbolje defanzivne igrače na Aljasci. Bio je visok oko 190 centimetara i važio je za jednog od perspektivnijih mladih fudbalera.

Od njega se emotivnom porukom oprostio i njegov klub.

- Levi je bio sin, prijatelj, saigrač, brat i dragocjen član naše porodice Vulf. Njegov život je imao značaj, njegovo prisustvo je ostavilo trag, a uspomene koje je stvorio sa saigračima i trenerima zauvijek će ostati dio našeg tima – naveli su iz kluba.

Više od 500 ljudi prisustvovalo je Levijevoj sahrani u srijedu, dok je humanitarna akcija za pomoć njegovoj porodici prikupila više od 57.000 dolara.

(Telegraf)