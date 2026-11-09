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Preminuo napadač (24) koji je ubio šestoro ljudi u Krakovu

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АТВ редакција
09.11.2026 07:27

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Policajci stoje u blizini trga u Krakovu, u Poljskoj, u nedjelju, 8. novembra 2026. godine, gdje je prethodnog dana više ljudi ranjeno iz vatrenog oružja.
Foto: AP Photo/Beata Zawrzel/Tanug

Naoružani čovjek koji je u subotu ubio šestoro ljudi u Krakovu, u Poljskoj, tokom smrtonosnog napada na glavnom gradskom istorijskom trgu, preminuo je u bolnici, javila je u ponedeljak novinska agencija Rojters, pozivajući se na izvore iz policije.

Dvadesetčetvorogodišnjak je proglašen mrtvim u 4.30 ujutru.

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"Od samog početka, njegovo stanje je bilo veoma ozbiljno, kritično. Vodila se stalna borba da se spase život ovog čovjeka, uprkos zlu koje je počinio. Imao je najmanje tri operacije", saopšteno je.

Napad na Glavnom trgu u Krakovu dogodio se u subotu oko 15 časova. Dvadesetčetvorogodišnji muškarac je uletio svojim automobilom na trg i počeo da puca na ljude koji su tamo stajali. Šest ljudi je ubijeno, a 16 je povrijeđeno, uključujući policajce koji su intervenisali i počinioca.

Napadač je upucan tokom razmjene vatre sa policajcima i priveden. Okolnosti napada i motiv počinioca su predmet tekuće istrage u kojoj učestvuju tužilaštvo i specijalne službe.

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Istog dana, u porodičnoj kući Mihala O. u ulici Tilna u Ostrovjecu Svjentokšiskom, policajci su pronašli tijela tri osobe, članova porodice napadača. To su bili 53-godišnji otac, 52-godišnja majka i 21-godišnja sestra.

(Telegraf.rs)

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pucnjava u Krakovu

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