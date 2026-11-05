Logo

Preminuo prota Vojislav Bilbija: Bio dugogodišnji ispovjednik srpskih zatvorenika u Hagu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
05.11.2026 21:46

Komentari:

0
Prota Vojislav Bilbija se upokojio u 84. godini.
Foto: YouTube/Screenshot/PRAVOSLAVNO SLOVO

Protojerej-stavrofor Vojislav Bilbija, dugogodišnji ispovjednik srpskih zatočenika u Haškom tribunalu, upokojio se u 84. godini.

Dugi niz godina bio je ispovjednik i utješitelj srpskih zatočenika u haškom pritvoru, neumorno ih posjećujući, pričešćujući i krepeći ih nadom i vjerom u jedinu pravdu – pravdu Božju, saopštila je Eparhija zapadnoevropska.

Срушена надстрешница на православном гробљу

BiH

Srušena još jedna nadstrešnica na pravoslavnom groblju u banovićkoj opštini

Prota Bilbija bio je starješina Crkve Svete Trojice u Roterdamu. Rođen je 1942. godine u Bosanskom Grahovu, a u Holandiju se preselio nakon završetka studija stomatologije 1969. godine.

U Holandiji je ostavio nemerljiv trag u očuvanju pravoslavne vere među svojim sunarodnicima, ali i na polju misionarskog rada i širenja hrišćanstva među narodima Zapadne Evrope.

Nakon višedecenijske đakonske službe, a po penzionisanju u stomatološkoj struci, otac Bilbija rukopoložen je u čin sveštenika 2000. godine. Nedugo zatim povjerena mu je parohija u Roterdamu, na čijem je čelu proveo dugi niz godina, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve.

Избори у Србији-гласање

Srbija

RIK objavio konačne rezultate izbora u Srbiji

Bavio se crkvenim slikarstvom, duborezom i obradom dragocjenih metala. Izradio je kivot za mošti Svetog Simeona Mirotočivog, kao i mnoge druge svetinje.

(Srna)

Podijeli:

Tagovi :

sveštenik

Hag

Vojislav Bilbija

prota Vojislav Bilbija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Rusi i Ukrajinci se sastali sa Melanijom Tramp

Svijet

Sastali se Rusi i Ukrajinci

1 h

0
Predsjednik Rusije Vladimir Putin predsjedava sastankom Savjeta bezbjednosti putem video-konferencije u državnoj rezidenciji Novo-Ogarjovo, nedaleko od Moskve, u petak, 23. oktobra 2026. godine.

Svijet

Putin: Zabrane ruskim sportistima su nelegalne

2 h

1
Slovački premijer Robert Fico prisustvuje sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Velikom Kremljovom dvorcu u Moskvi, u subotu, 9. maja 2026. godine, tokom proslave 81. godišnjice pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.

Svijet

Fico: Slovačka spremna da bude domaćin konsultacija o rješenju sukoba

2 h

0
Pod pojmom „novorođenče” se podrazumijeva beba mlađa od mjesec dana. Infant je odojče, bespomoćno dijete, koje još ne hoda i ne govori

Svijet

Užas: Nastavnica (36) priznala da je rodila dijete čiji je otac učenik (13)

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima