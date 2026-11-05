Preminuo prota Vojislav Bilbija: Bio dugogodišnji ispovjednik srpskih zatvorenika u Hagu

Protojerej-stavrofor Vojislav Bilbija, dugogodišnji ispovjednik srpskih zatočenika u Haškom tribunalu, upokojio se u 84. godini.

Dugi niz godina bio je ispovjednik i utješitelj srpskih zatočenika u haškom pritvoru, neumorno ih posjećujući, pričešćujući i krepeći ih nadom i vjerom u jedinu pravdu – pravdu Božju, saopštila je Eparhija zapadnoevropska.

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Prota Bilbija bio je starješina Crkve Svete Trojice u Roterdamu. Rođen je 1942. godine u Bosanskom Grahovu, a u Holandiju se preselio nakon završetka studija stomatologije 1969. godine.

U Holandiji je ostavio nemerljiv trag u očuvanju pravoslavne vere među svojim sunarodnicima, ali i na polju misionarskog rada i širenja hrišćanstva među narodima Zapadne Evrope.

Nakon višedecenijske đakonske službe, a po penzionisanju u stomatološkoj struci, otac Bilbija rukopoložen je u čin sveštenika 2000. godine. Nedugo zatim povjerena mu je parohija u Roterdamu, na čijem je čelu proveo dugi niz godina, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve.

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Bavio se crkvenim slikarstvom, duborezom i obradom dragocjenih metala. Izradio je kivot za mošti Svetog Simeona Mirotočivog, kao i mnoge druge svetinje.

(Srna)