Problemi na aerodromima: Povratak Putina u Moskvu bio otežan?

Ukrajinski napad dronovima usmjeren ka Moskvi izazvao je snažne eksplozije i poremetio vazdušni saobraćaj, a zbog zastoja u letovima je bio otežan i povratak predsjednika Rusije Vladimira Putina sa samita u Turkmenistanu.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin objavio je da je protivvazdušna odbrana presrela 15 bespilotnih letjelica koje su se kretale ka ruskoj prijestonici.

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Prema njegovim navodima, hitne službe upućene su na mjesta na kojima su pali ostaci dronova.

Ruski mediji izvijestili su o snažnim eksplozijama u južnim dijelovima Moskve. Glasni udari su se čuli u naseljima Kapotnja, Kotelniki, Ljublino, Caricino i Čertanovo, kao i u drugim dijelovima šire gradske oblasti.

Ruski izvori izvijestili su i o uništavanju malih izviđačkih balona. Stanovništvu je savjetovano da ne prilaze sumnjivim predmetima i ostacima letjelica i da o njima obavijeste službe na broju 112.

Ograničenja na aerodromima

Prema izvještaju azerbejdžanske novinske agencije APA, pozivajući se na njenu dopisničku mrežu u Rusiji, tokom prethodna 24 sata zabilježeno je više od 370 kašnjenja i 62 otkazivanja letova na moskovskim aerodromima.

Najviše poremećaja prijavljeno je na Vnukovu, sa 158 kašnjenja i 38 otkazanih letova, i Šeremetjevu, sa 157 kašnjenja i 11 otkazivanja. Na Domodedovu je prijavljeno 58 kašnjenja i 13 otkazanih letova.

Englesko izdanje ukrajinskog portala "Nju Vojs of Jukrejn", pozivajući se na nezavisni ruski medij Agentstvo i podatke ruske agencije za vazdušni saobraćaj Rosavijacija, objavilo je da su aerodromi Vnukovo, Žukovski i Domodedovo tokom noći bili zatvoreni približno šest do sedam sati. Prema tom izvještaju, redovan rad obnovljen je oko 7 časova ujutru.

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Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je Vladimir Putin, nakon samita Zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu, imao problema sa povratkom u Moskvu.

U pojedinim objavama navodi se da je nekoliko aviona iz letačkog odreda "Rusija" kružilo u blizini prijestonice dok su letovi bili ograničeni.

Veliki napadi na Moskovsku oblast

"Rojters" je 6. oktobra izvijestio o jednom od najvećih prijavljenih napada dronovima na Moskvu i okolnu oblast. Prema ruskim zvaničnicima, više od 650 dronova bilo je usmjereno ka prijestonici, dok je u Moskovskoj oblasti 185 bespilotnih letjelica oboreno ili neutralisano. U napadima su, prema regionalnim vlastima, poginule dvije osobe.

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"Rojters" je naglasio da pojedine tvrdnje o pogođenim objektima nisu mogle odmah da budu nezavisno provjerene. Taj izvještaj pokazuje razmjere prethodnih napada, ali sam po sebi ne potvrđuje sve navode o događajima 9. oktobra.

Zaključno: poremećaji na moskovskim aerodromima i veliki broj kašnjenja i otkazivanja potkrijepljeni su medijskim izvještajima. Navodi o 15 oborenih dronova potiču od gradonačelnika Moskve, dok tvrdnje o blokiranom Putinovom letu i koordinisanoj upotrebi balona za sada ostaju nepotvrđene.

(Informer)