Putovanja Tomasa Markla starijeg u Aziju, koja su u porodici nazivana „putovanjima s djevojkama“, bila su „otvorena porodična tajna“, otkrio je u prvom javnom istupanju Bobi Lusero, sin Marklove bivše supruge Roslin Lavles, prenosi „Dejli mejl“.

Lusero (45), koji je odrastao zajedno sa Megan Markl polubratom i polusestrom, Tomasom mlađim i Samantom, rekao je za „Sandej tajms“ da je o ovim putovanjima prvi put čuo od starije braće i sestara kada je imao oko devet ili deset godina, a kasnije i od majke.

„Čuo sam priče dok sam odrastao, priče koje su moja braća i sestre dijelili sa mnom, a zatim, naravno, moja majka, da će on posjetiti Filipine ili negdje tamo. To bi bila samo jedna od onih stvari koje bi spomenuli, kao kad kažu da je tata opet u inostranstvu.

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Zvali su to njegovim putovanjima s djevojkama“, naveo je Lusero, dodajući da dob djevojaka tada nije precizirana, ali da je kasnije pretpostavljao da se radi o seksualnim radnicama.

Navodi očuha i ranije pismo londonskoj policiji

Luserove tvrdnje potkrijepio je i njegov očuh Entoni Gonzales (69), za kojeg se Lavlesova udala nakon razvoda od Luserovog oca, uz napomenu da je i on čuo priče o Marklovoj sklonosti ka mladim djevojkama.

Prema navodima lista, Roslin Lavles koja se za Tomasa Markla starijeg udala 1965. godine i sa njim dobila Tomasa mlađeg i Samantu, a razvela 1979. napisala je u januaru 2019. godine rukom pisano pismo londonskoj Metropoliten policiji sa ozbiljnim optužbama na račun bivšeg supruga.

Lusero se prisjetio da mu je majka, koja je preminula 2024. godine u 79. godini, pokazala pismo, ali da ga tada nije pažljivo pročitao, zbog čega danas žali.

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Kako navodi „Dejli mejl“, kasnije se pojavila tvrdnja da je Markl govorio Lavlesovoj kako je odlazio na Filipine i Tajland zbog tadašnjih zakona u tim zemljama u vezi sa dvanaestogodišnjacima.

Prema arhivskim zapisima, pismo iz 2019. godine proslijeđeno je i kancelariji vojvode i vojvotkinje od Saseksa u Kensingtonskoj palati, ali u tom trenutku nisu preduzete dalje radnje niti su podaci razmijenjeni sa američkim vlastima.

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Pitanje ovog pisma ponovo je aktuelizovano nakon što je Tomas mlađi u julu iznio optužbe protiv oca na Filipinima, gdje su obojica živjela, i proslijedio lokalnoj policiji materijale pronađene u bivšoj kući u Sebuu, nakon čega se istraga proširila i na Sjedinjene Američke Države.

Tomas Markl stariji (82), koji se vratio u SAD radi nastavka oporavka nakon amputacije noge, suočava se sa optužbama u SAD-u koje negira, a policija na Filipinima je zatražila od tužilaštva podizanje optužnica po tri osnova.

Prema navodima lista, protekle sedmice procijenjen je sposobnim za suđenje, a preliminarno saslušanje na Floridi zakazano je za 1. decembar.