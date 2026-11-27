Najmanje osam migranata pronađeno je mrtvo u čamcu sa oko 100 ljudi u blizini španskih Kanarskih ostrva, saopštila je pomorska služba spasavanja.

Spasilačka služba navodi da je šestoro ljudi prebačeno helikopterom u bolnicu u teškom stanju.

Čamac je pronađen 70 kilometara južno od ostrva El Hijero, gdje su se iskrcale 84 preživjele osobe.

Na ostrvu se nalazi centar za prihvat migranata i poljska bolnica gdje je obrađena većina novih migranata.

Ovi smrtni slučajevi ukazuju na opasnosti jedne od najsmrtonosnijih migracionih ruta u svijetu, samo nekoliko dana uoči opštih izbora u Španiji, gdje se imigracija pojavila kao ključno pitanje kampanje, prenosi Srna.

Dolasci migranata na Kanarska ostrva ubrzali su se od oktobra, dostigavši rekordnih 2.100 ljudi 25. novembra. Većina je stigla na ostrovo El Hijero, na kojem živi 11.400 ljudi.