Njemačka policija pronašla je danas u šumi tijelo za koje sumnja da je nestala Tamara Škorić (39) iz Srbije.

Tijelo za koje se sa velikom vjerovatnoćom pretpostavlja da pripada 39-godišnjoj ženi, za kojom se tragalo oko dvije nedjelje, pronađeno je danas u prepodnevnim satima u šumskom predelu kod njemačkog grada Murhardta.

Kako je saopštila njemačka policija, najvjerovatnije je riječ o 39-godišnjakinji iz Srbije, čiji je nestanak prijavljen 12. novembra, nakon što je dva dana ranije u jutarnjim satima napustila svoj stan i od tada joj se izgubio svaki trag.

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Iz policije navode da za sada nema indicija koje bi ukazivale na to da je riječ o nasilnom zločinu.

Istraga o tačnom načinu i uzroku smrti je u toku, a naložena je i obdukcija kojom će biti potvrđen i identitet. Nakon pronalaska tijela, javna potraga je zvanično obustavljena.

Tamara Škorić porijeklom iz Srbije nestala je 10. novembra. Riječ je majci četvoro djece.