Propao pokušaj razrješenja albanske AI ministarke

Ustavni sud Albanije odbacio je većinom glasova zahtjev 39 poslanika Demokratske partije koji su tražili da se kao neustavne ponište odredbe predsedničkih dekreta povezane sa imenovanjem Diele, virtuelne ministarke zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

Sud nije konačno ocijenio da li je njeno imenovanje u skladu sa Ustavom, već je zaključio da nema nadležnost da razmatra zahtev po osnovama na koje se opozicija pozvala.

U obrazloženju odluke navodi se da, bez obzira na terminologiju korišćenu u dekretu, Diela ne predstavlja konkretnog ustavnog funkcionera čije bi imenovanje Ustavni sud mogao da preispituje.

Sud je takođe ocijenio da osporena odredba dekreta može da proizvede pravno dejstvo u odnosu na premijera, ali ne uspostavlja samostalno nove nadležnosti ili državne strukture, prenosi Radio-televizija Albanije.

Ustavni sud Albanije naglasio je i da veštačka inteligencija ne može da mijenja ustavni i pravni poredak u vezi sa vršenjem javnih ovlašćenja, odgovornošću i polaganjem računa, prenosi Sputnjik.

"Prije svega, riječ je o novom pitanju o kojem sud ranije nije zauzimao stav u kontekstu veštačke inteligencije. Drugo, upotreba vještačke inteligencije ne može da mijenja ustavni i zakonski poredak u pogledu vršenja javnih ovlašćenja, odgovornosti i polaganja računa. Upotreba tehnološkog alata ne može da stvara, proširuje, prenosi niti zamjenjuje ta ovlašćenja. Takav zahtjev proizlazi iz načela vladavine prava i zakonitosti", navodi se u obrazloženju Suda, prenosi Report TV.

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Zahtjev opozicije odnosio se na dijelove dva predsjednička dekreta kojima su, prema tvrdnjama poslanika, stvorena nova ministarska struktura i odgovornost premijera koja nije predviđena Ustavom ili zakonom.

Sud je, međutim, ocijenio da poslanici nisu ispunili uslove za pokretanje spora o nadležnostima ustavnih institucija.

Odlukom nije potvrđena ustavnost Dielinog imenovanja, već je zahtjev odbačen zbog ograničenja nadležnosti Suda.

Ustavni sud je razmatrao da li se slučaj može ispitivati kroz kontrolu normativnih akata, sporove o nadležnostima ustavnih organa i provjeru uslova za imenovanje ustavnih funkcionera.

Sud je većinom glasova odbacio zahtjev opozicionih poslanika, a kompletna obrazložena odluka biće objavljena u zakonskom roku.