Protesti nastavnika, studenata i srednjoškolaca u Grčkoj

U više gradova širom Grčke danas počinje dvodnevni niz akcija nastavnika, studenata i srednjoškolaca, najavljenih kao protest zbog rasta troškova života, nedostatka stambenog prostora i niskih plata, kao i kao podrška javnom obrazovanju.

Akcije počinju okupljanjem studenata na trgu Sintagma u Atini, a demonstranti planiraju da postave kamp, protestujući protiv nedostataka u obrazovnom sistemu i problema sa školskom infrastrukturom, prenosi Katimerini.

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Za srijedu je sindikat koji zastupa nastavnike u grčkim osnovnim školama pozvao na 24-časovni štrajk, uz podršku sindikata nastavnika srednjih škola.

(Tanjug)