Albanska policija uhapsila je 12 lica, a protiv 19 je pokrenut krivični postupak zbog nasilja tokom protesta u Tirani, u kojem je povrijeđeno 17 policajaca.

Lica protiv kojih je pokrenut krivični postupak braniće se sa slobode, prenose albanski mediji.

Tužilaštvu su proslijeđeni materijali zbog sumnje na krivična djela organizovanje i učešće u nezakonitim okupljanjima i manifestacijama, narušavanje javnog reda i mira, ometanje policijskog službenika u obavljanju dužnosti, uništavanje imovine požarom...

Policija nastavlja rad na identifikovanju drugih umiješanih osoba i njihovom privođenju pravdi.

Na Trgu Skenderbeg u Tirani juče su se okupile hiljade građana, zahtevajući ostavku albanskog premijera Edija Rame, prijevremene izbore, optužujući vladajuću većinu za korupciju, prenosi Srna.

Svijet Nevjerovatne scene iz Tirane: Policija suzavac bacala dronovima, demonstranti rušili letjelice

Neki od demonstranata bacali su Molotovljeve koktele na policiju, koja je odgovorila suzavcem i vodenim topovima.

U Univerzitetsku traumatološku bolnicu do 18.00 časova javilo se 35 povrijeđenih.

Proteste u Albaniji početkom oktobra pokrenuli su studenti jer su nezadovoljni uslovima na univerzitetima i visokim troškovima obrazovanja, a jedan od njihovih zahtijeva je i ostavka premijera Edija Rame.