Tomas Markl Stariji, otac vojvotkinje od Saseksa Megan Markl, optužen je na Filipinima zbog navodnog posjedovanja materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece, prenose mediji.

Filipinska nacionalna policija (PNP) podnijela je tri optužnice protiv 82-godišnjeg oca supruge princa Harija. Dvije optužbe odnose se na nuđenje, distribuciju, prodaju, izvoz ili uvoz bilo koje vrste materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje ili eksploataciju djece, dok se treća odnosi na posjedovanje takvog sadržaja.

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Ovo nije prvi put da se Tomas Markl suočava sa sličnim optužbama. Ranije ovog mjeseca, u Sjedinjenim Američkim Državama optužen je za posjedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece, nakon što je list „San“ objavio navode protiv njega.

Tomas Markl je i ranije negirao sve optužbe koje su iznijete protiv njega. Važno je naglasiti da je riječ o optužbama, a ne o pravosnažnoj presudi.

Otac Megan Markl presjekao nanogicu: Policija ga odmah uhapsila

Tomas Markl (82), ponovo se našao iza rešetaka nakon što je prekršio uslove kućnog pritvora i sam uklonio elektronsku nanogicu za nadzor. Njegov potez izazvao je brzu reakciju američkih vlasti, koje su ga ubrzo pronašle i privele. Sada će nastavak sudskog postupka čekati u pritvoru, prenosi Kurir.

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Prema informacijama koje je iznio prvi pomoćnik američkog državnog tužioca Bil Isajli, Markl je uređaj za elektronski nadzor uklonio u utorak, 10. novembra, oko 1.45 sati ujutro po lokalnom vremenu. Nakon što je utvrđeno da je prekršio uslove puštanja na slobodu, policija je pokrenula potragu i ponovo ga uhapsila.