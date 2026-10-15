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Prve žrtve stravičnih poplava u Istanbulu: Stradalo dijete (14)

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15.10.2026 08:30

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Прве жртве стравичних поплава у Истанбулу: Страдало дијете (14)
Foto: Tanjug / AP / Omer Hamza Yildiz

Najmanje dva lica, od kojih je jedno dijete, poginula su u poplavama koje su pogodile Istanbul.

U okrugu Fatih, četrnaestogodišnje dijete pogodila je struja nakon što je ušlo u baru u parku, prenosi turski "Hurijet".

Dijete je bez svijesti prevezeno u bolnicu, ali uprkos naporima ljekara, nije moglo biti spaseno.

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U Sarijeru je jedna osoba poginula kada je pala pokušavajući da pređe put tokom poplave.

U pojedinim okruzima prijavljeno je da su pala 242 litra kiše po metru kvadratnom, a očekuje se da će se obilne padavine nastaviti i danas.

Kancelarija guvernera Istanbula saopštila je da će nastava biti obustavljena danas, dok će državni službenici sa invaliditetom i majke sa malom djecom biti pušteni na odsustvo.

(Srna)

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Istanbul

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Turska

stradali u poplavama

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