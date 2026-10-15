Prve žrtve stravičnih poplava u Istanbulu: Stradalo dijete (14)

Autor:ATV redakcija
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Najmanje dva lica, od kojih je jedno dijete, poginula su u poplavama koje su pogodile Istanbul.
U okrugu Fatih, četrnaestogodišnje dijete pogodila je struja nakon što je ušlo u baru u parku, prenosi turski "Hurijet".
Dijete je bez svijesti prevezeno u bolnicu, ali uprkos naporima ljekara, nije moglo biti spaseno.
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U Sarijeru je jedna osoba poginula kada je pala pokušavajući da pređe put tokom poplave.
U pojedinim okruzima prijavljeno je da su pala 242 litra kiše po metru kvadratnom, a očekuje se da će se obilne padavine nastaviti i danas.
Kancelarija guvernera Istanbula saopštila je da će nastava biti obustavljena danas, dok će državni službenici sa invaliditetom i majke sa malom djecom biti pušteni na odsustvo.
(Srna)
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