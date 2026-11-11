Prvi opšti štrajk: Zašto su Španci masovno izašli na ulice?

Radnici u Španiji stupili su danas u opšti štrajk, nezadovoljni rastom kirija koje u prosjeku iznose 1.176 evra i deložacijama.

Ovo je prvi opšti štrajk u Španiji u proteklih 14 godina i podržavaju ga dva najveća sindikata "UGT" i "CCOO", kao i druge radničke organizacije i udruženja stanara.

Štrajk se održava samo nekoliko sedmica prije vanrednih parlamentarnih izbora u Španiji.

Sindikati navode da je, prema preliminarnim podacima, učešće u štrajku potvrdilo 90 odsto radnika u lukama i automobilskom sektoru, a potpuno obustave rada prijavljene su u fabrikama, poput "Folskvagena" u Navari i "Seata" u Barseloni.

Podaci sindikata ukazuju i da se 85 odsto radnika odazvalo u mesnoj industriji, 82 odsto u komunalnom sektoru, a 75 odsto u energetskom. Nešto manje učešće je u zdravstvu i socijalnim službama sa 38 odsto, te 35 odsto u poštama.

"Nećemo se zaustaviti dok ne dođe do promjene modela stambenog zbrinjavanja kako bi kuće bile namjenjene za život, a ne samo na usluzi manjinskih stanodavaca", rekla je portparol udruženja stanara u Madridu Alisija del Rio.

Prema podacima Centralne banke, u Španiji nedostaje 750.000 kuća i taj broj će porasti na milion do 2028. godine.

Mali broj ljudi može sebi da priušti sopstveni dom, a kirije su naglo povećane što izaziva pritisak na tržište. Prosječna kirija u Španiji je 1.176 evra i jednaka je primanjima od oko 98,7 odsto mladih ljudi u Španiji.

Planove za održavanje dva velika protestna marša ugrožavaju dvije oluje pod nazivom "Čarls" i "Bruna" zbog kojih je Meteorološka služba objavila uzbune u 14 regiona, prenosi Srna.