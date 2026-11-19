Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se medijima nakon trilateralnog sastanka sa kineskim i američkim liderima, Si Đinpingom i Donaldom Trampom.

Putin je svoj sastanak sa Si Đinpingom i Trampom nazvao stranicom u istoriji diplomatije. Ruski predsjednik je napomenuo da bi želio da se takvi trilateralni sastanci nastave.

Ruski lider je rekao da su na trilateralnom samitu u Šendženu razmatrana pitanja bezbjednosti „u najširem smislu“ i nedopustivosti širenja oružja za masovno uništenje. Među pokrenutim temama, naveo je neširenje nuklearnog oružja i slobodu plovidbe.

„Diskusija je bila otvorena i slobodna“, istakao je ruski lider. Prema njegovim riječima, ona je stvorila uslove za dalje diskusije, rekao je Putin.

„Kada ste vi, predstavnici štampe i vaše kolege bili u sali, nakon zvaničnih govora, počela je slobodna diskusija, slobodna razmjena mišljenja o određenim pitanjima. To je, možda, bio najzanimljiviji dio“, ocijenio je ruski lider.

Ruski predsjednik je primijetio da je to na njega ostavilo veoma pozitivan utisak.

Na pitanje novinara šta će biti dalje, nakon ovog sastanka, rekao je da to „samo Bog zna“.

„Imajući u vidu da su naše zemlje stalne članice SB UN, naravno, govorili smo o mogućoj reformi i uvećanju potencijala UN. Svi priznajemo da je to neophodno“, poručio je Putin.

On se osvrnuo i na temu Ukrajine, podsjetivši da je Rusija osam godina pokušavala da riješi krizu, a da je tokom svih tih godina Kijev izvodio vojne operacije – „u suštini je počeo rat na jugoistoku Ukrajine“.

„Nismo mi počeli rat, mi pokušavamo da ga završimo“, podvukao je Putin.

Ruski lider je podsjetio da je Rusija tek nakon što su u Kijevu izjavili da neće da se pridržavaju sporazuma priznala nove republike, Donjecku i Lugansku. Kako je podsjetio, stanovništvo tih teritorija je, u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom, izrazilo nezavisnost.

„Možda i oni shvate da je bolje prihvatiti kompromise“, rekao je Putin, napomenuvši da u Kijevu ne žele mir jer će to značiti da će morati da održe izbore.

Rusija teži dugoročnom i održivom miru u Ukrajini, podvukao je Putin.

Kako je napomenuo, najvažnije je da predsjednik Tramp iskreno teži razrješenju konflikata, uključujući i ukrajinski, podvukao je Putin. On je istakao da bi Rusija željela da se određena pitanja rješavaju brže, ali ima u vidu realno stanje stvari.

Predsjednik je naglasio da je trilateralni sastanak bio uspješan. Nazvao je format uspješnim, ali nije isključio mogućnost da se neke odluke donesu u drugim formatima.

U Šendženu je danas održan prvi trilateralni susret lidera Rusije, SAD i Kine u istoriji.