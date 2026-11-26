Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je ažuriranje nacionalne strategije za vještačku inteligenciju /VI/, koja važi do 2036. godine, da bi zemlja zauzela vodeće mjesto u ovom tehnološkom segmentu.

"Da bismo zauzeli vodeću poziciju, moramo da osiguramo najharmoničniju saradnju između ljudi i autonomnih sistema i restrukturišemo upravljanje, proizvodne procese, ekonomiju i društvenu sferu da bismo se suočili sa ovim izazovom", rekao je Putin na međunarodnoj konferenciji "Putovanje VI".

On je konstatovao da cijena naprednih fundamentalnih modela vještačke inteligencije stalno raste i da su neophodna velika ulaganja u ovu tehnologiju.

Dodao je da se Rusija oslanja na sopstvene fundamentalne modele i nastaviće da ih razvija, te naglasio da Rusija ne smije da dozvoli da se inovacije i tehnologije koriste protiv njenih interesa.

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"Potrebno je da stvorimo jedinstven, održiv i nezavisan okvir za cijelu digitalnu ekonomiju Rusije. To uključuje izgradnju centara za podatke, modernizaciju elektroenergetskih mreža i implementaciju energetski efikasnih rješenja i sistema hlađenja", rekao je Putin.

Putin je dodao da će Rusija razvijati velike i male nuklearne elektrane za razvoj tehnologija vještačke inteligencije, prenosi Srna.